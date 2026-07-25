Donald Trump vuelve a liarla: "¿El GOAT? LeBron quizás es racista, me quedo con Michael Jordan"

El 'mundo NBA' se detuvo este viernes con la gran noticia de LeBron James que puso punto final al misterio sobre su futuro. La estrella de 41 años desveló que la próxima temporada jugará en los Philadelphia76rs.

Y en ese contexto surgen ahora unas declaraciones de Donald Trump que vuelven a colocarle en el centro de la polémica. El presidente de Estados Unidos dio su opinión sobre el debate del mejor jugador de todos los tiempos de la NBA y lanzó una grave acusación.

Tras el anuncio de LeBron James de su incorporación a los Philadelphia76rs, Trump fue preguntado por si el GOAT para él era el propio LeBron o Michael Jordan. Y, cómo no, dio sus polémicos argumentos para decantarse por el segundo.

LeBron James cambia de aires y deja Los Ángeles por Filadelfia. / Los Angeles Lakers

"A ver, Michael Jordan es un hombre que es amigo mío, juego a golf con él. Es realmente un buen tipo", arrancó diciendo. Hasta ahí todo correcto, pero entonces empezó a hablar de LeBron.

"Creo que quizás LeBron sea un racista. Y que tal vez no le guste Trump. No lo sé. A mí solo me gustan las personas que me quieren, así que me quedo con Michael Jordan de principio a fin", espetó el presidente estadounidense sin pelos en la lengua.

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Lo que está claro es que ni a Trump le gusta LeBron, ni a LeBron le gusta Trump, en una relación totalmente rota entre ambos desde hace ya mucho tiempo, tras varias publicaciones del jugador de la NBA criticando sus políticas y varios cruces de declaraciones, posicionándose siempre del lado de sus rivales políticos.