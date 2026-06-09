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BALONCESTO

Donald Trump no da suerte a los Knicks en el Garden, fue abucheado a su llegada ¡y encima se duerme!

El presidente acudió al tercer encuentro de la final en Nueva York, fue abucheado a su llegada y luego el cansancio le pudo mientras Wembanyama se llevaba la victoria con los Spurs

Donald Trump fue abucheado durante su asistencia a las finales de la NBA en el Madison Square Garden

Donald Trump fue abucheado durante su asistencia a las finales de la NBA en el Madison Square Garden

Trump, abucheado por el Madison Square Garden durante el himno nacional / @Victorshi2020

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

La presencia por primera vez de un presidente en activo de Estados Unidos en un encuentro de la final de la NBA -Barak Obama fue el último en seguir un encuentro en 2015- acabó siendo un ‘maleficio’ para los New York Knicks que vieron como Donald Trump no les daba nada de suerte y caían en el Madison Square Garden ante San Antonio Spurs (111-115).

La anunciada visita del presidente norteramericano invitado por el propietario de los Knicks, James Dolan, animó y mucho la previa del encuentro, que obligó a unas estrictas medidas de seguridad alrededor del Madison Square Garden, especialmente a la llegada del mandatario

Trump llegó al Madison Square Garden aproximadamente una hora antes del inicio del partido acompañado por su nieta y varios miembros de su gabinete. Su presencia provocó un mayor despliegue de seguridad en el estadio, y tanto las autoridades como los Knicks implementaron medidas de seguridad adicionales para la noche.

Abucheo general

Trump también recibió una fuerte reacción del público del Madison Square Garden antes de que comenzara el partido, algo que se esperaba pudiera suceder ante una afición y una ciudad claramente demócrata y muy poco seguidora de las políticas de Trump.

Cuando apareció en la pantalla gigante del estadio durante el himno nacional estadounidense, se escucharon abucheos desde algunos sectores del público neoyorquino. Trump saludó desde su palco mientras sonaba el himno. Su nieta Kai sonrió durante la reacción, mientras que Trump respondió con una breve sonrisa irónica.

Pero el interés de Trump por animar a su equipo se fue diluyendo a medida que San Antonio se imponía en el Garden, y al presidente le entró sueño y aprovechó para realizar alguna cabezadita detrás del panel de vidrio de protección dónde siguió el encuentro.

Duda si ir a San Antonio

Tras el partido, el presidente no quiso avanzar si estaria en su agenda un posible viaje a San Antonio dónde los Knicks podrían proclamarse campeones en caso de vencer el cuarto partido, de nuevo en el Garden.

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“Tengo muchos asuntos que atender, entre ellos alguna guerra”, dijo Trump, dejando en el aire esa posibilidad, aunque todo apunta a que siendo un tanto ‘cenizo’ para los Knicks, igual le suplican que no se acerque por Texas donde seguro el recibimiento de los aficionados será mejor por su afinidad política con el presidente, pero no apunta a ser el mejor talismán para el equipo neoyorquino.

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