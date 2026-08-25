El dólar más famoso de la NBA: el día que Bill Russell volvió a ganar a Chamberlain

Bill Russell estaba hablando con Red Auerbach cuando alguien se acercó con una noticia sobre Wilt Chamberlain. El pívot de los Philadelphia 76ers acababa de firmar un contrato de 100.000 dólares por temporada, una cifra que ningún jugador había alcanzado hasta entonces en la NBA. Russell escuchó cuánto iba a cobrar su gran rival y decidió cuál debía ser su nuevo salario: quería 100.001 dólares.

La diferencia era mínima, pero el dinero no era realmente lo importante. Russell consideraba que, después de todo lo que había conseguido con los Boston Celtics, no podía cobrar menos que Chamberlain. Auerbach aceptó la petición y el 25 de agosto de 1965, hoy hace 61 años, Russell firmó un contrato de 100.001 dólares que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la NBA. Aquel dólar resume, de alguna manera, una de las mayores rivalidades de la historia de la liga.

Russell y Chamberlain, en un partido en el Boston Garden en 1965 / NBA

Dos maneras diferentes de dominar

Wilt Chamberlain había llegado a la NBA en 1959 y desde su primera temporada dejó claro que era un jugador diferente. Promedió 37,6 puntos y 27 rebotes como rookie y fue elegido MVP. Apenas dos años después completó una temporada de 50,4 puntos por partido y anotó los famosos 100 puntos frente a los New York Knicks.

Russell nunca fue ese tipo de jugador. Su influencia aparecía en otros lugares y, sobre todo, en el éxito colectivo de Boston. En el verano de 1965 ya había ganado ocho campeonatos y cinco premios MVP, mientras los Celtics venían de completar su séptima temporada consecutiva levantando el título.

Precisamente Chamberlain había sido uno de los últimos obstáculos de Boston durante aquel campeonato. Philadelphia y los Celtics se enfrentaron en unas Finales del Este que llegaron hasta el séptimo partido. Boston ganó 110-109 y posteriormente superó a los Lakers para volver a proclamarse campeón.

Solo unos meses más tarde, Chamberlain se convirtió en el jugador mejor pagado de la NBA. Una condición que Russell tardó muy poco en arrebatarle.

La rivalidad entre Russell y Chamberlain, una de las más grandes de la historia / Classic Photos

Una rivalidad que marcó una época

Russell y Chamberlain se enfrentaron por primera vez en noviembre de 1959 y durante la siguiente década protagonizaron uno de los grandes duelos de la historia de la NBA. Entre temporada regular y playoffs llegaron a medirse en 142 ocasiones.

Chamberlain terminó aquellos enfrentamientos con medias de 28,7 puntos y 28,7 rebotes, mientras Russell registró 14,5 puntos y 23,7 rebotes. Las estadísticas individuales favorecían a Wilt, pero los resultados ofrecían una imagen muy diferente. Los equipos de Russell ganaron 85 de aquellos partidos y los de Chamberlain, 57. Durante las diez temporadas en las que ambos coincidieron, los Celtics conquistaron nueve campeonatos. Chamberlain solo consiguió eliminar a Russell una vez en playoffs, en 1967.

Fuera de la pista, sin embargo, mantenían una relación mucho más cercana. Russell explicó años después que cuando Boston viajaba a Philadelphia alrededor de Acción de Gracias, Chamberlain le invitaba a comer con su familia antes de enfrentarse por la noche.

La llamada a su padre

El contrato de 1965 escondía además una historia mucho más personal. Después de que Auerbach aceptara pagarle los 100.001 dólares, Russell regresó a su habitación y llamó a su padre para decirle que podía dejar de trabajar.

El padre de Russell había pasado buena parte de su vida trabajando en una fundición y Bill consideraba que el nuevo contrato le permitía finalmente hacerse cargo de él. Sin embargo, su padre rechazó la propuesta. Russell recordaría décadas después que había dedicado 35 de sus mejores años a aquella empresa y no pensaba marcharse simplemente porque su hijo empezara a ganar mucho dinero.

La rivalidad continuó

La temporada siguiente, Chamberlain volvió a dominar estadísticamente y fue elegido MVP tras promediar 33,5 puntos y 24,6 rebotes. Philadelphia terminó por delante de Boston durante la temporada regular, pero los dos equipos volvieron a encontrarse en playoffs y los Celtics se impusieron en cinco partidos.

Bill Russell junto a Red Auerbach / NBA

Boston acabaría conquistando su octavo campeonato consecutivo, el noveno de Russell en diez temporadas. Al terminar aquel curso, Red Auerbach dejó el banquillo y Russell pasó a ejercer como jugador y entrenador, convirtiéndose en el primer técnico negro de una de las grandes ligas profesionales estadounidenses.

Wilt acabaría su carrera con dos títulos y algunos de los récords individuales más impresionantes que ha producido el baloncesto. Russell se retiró en 1969 con once anillos en trece temporadas.

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Tal día como hoy hace 61 años, Chamberlain fue el primero en llegar a los 100.000 dólares por temporada. Russell, fiel a la rivalidad que mantuvieron durante años, quiso quedarse justo por encima. Con un dólar fue suficiente