Ni un doble-doble de Yabusele evita la derrota de los Bulls

Los San Antonio Spurs aplastaron este martes por 91-131 a los Philadelphia 76ers y se desquitaron así de su derrota del domingo en el Madison Square Garden, que puso fin a su mejor racha en más de una década. Fue una victoria absoluta de San Antonio, que dominó el duelo de inicio a fin y llegó a tener una máxima ventaja de 49 puntos al final del tercer cuarto.

Victor Wembanyama perdió el salto inicial, pero lo enmendó con un tapón a Andre Drummond en la primera posesión del partido. Para el francés, fue el primero de sus seis tapones esta noche en Philadelphia. Wembanyama solo anotó 10 puntos, pero atrapó 8 rebotes, repartió 4 asistencias, robó 3 balones y puso esos 6 tapones para un diferencial de +41 para los Spurs mientras estuvo en pista.

A los Spurs les lideraron con 22 puntos cada uno Devin Vassell (6 de 8 en triples) y el 'rookie' Dylan Harper, con cada vez más protagonismo en el equipo de Mitch Johnson. Además, Stephon Castle terminó con 15 puntos y 10 asistencias. Con parciales de 46-28 en el segundo cuarto y 35-11 en el tercero, los San Antonio Spurs disiparon cualquier duda que hubiera podido dejar su partido ante los New York Knicks (114-89).

Los Spurs llegaban al Garden con once triunfos seguidos, su mejor racha desde 2015. Ahora, con un balance de 44-17, afianzan la segunda posición en el Oeste, por detrás de los Oklahoma City Thunder (48-15). Tras sumar cuatro triunfos (Detroit, Toronto, Brooklyn y Philadelphia) en una gira de cinco partidos, Victor Wembanyama y compañía regresan ahora a San Antonio para afrontar sus seis próximos duelos.

Para los 76ers, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 21 puntos y el único titular en dobles dígitos. De hecho, el banquillo de Philadelphia sumó 60 de los 91 puntos del equipo. Los 76ers (33-28) son sextos en el Este, la última posición que da acceso directo a los 'playoff' y con solo medio partido de margen sobre los Orlando Magic (32-28) y los Miami Heat (33-29), que están en plazas de 'play-in'.

Yabusele no evita la derrota de los Bulls

El francés Guerschon Yabusele firmó este martes un doble doble de 18 puntos y doce asistencias, pero no pudo evitar un nuevo revés de los Chicago Bulls en el United Center, donde los Oklahoma City Thunder se pasearon 116-108 pese a la ausencia de Shai Gilgeous-Alexander.

OKC reforzó su primera plaza en la Conferencia Oeste con un balance de 48-15, por delante de unos San Antonio Spurs (43-17) arrollados por los New York Knicks en su último partido.

Los Bulls siguen en caída libre y son duodécimos en el Este (25-37), muy lejos de la pelea por la postemporada.

Yabusele, exjugador del Real Madrid Baloncesto, alcanzó dobles dígitos en anotación en ocho de los once partidos disputados con la camiseta de los Bulls desde su incorporación en febrero.

Contra los campeones de la NBA, Yabusele conectó siete de sus catorce tiros de campo, cuatro de diez en triples, y sumó además dos asistencias, un robo y un tapón.

El francés aterrizó de la mejor manera en Chicago a nivel individual, pero su equipo sigue hundido en una crisis sin fin que le deja fuera de los puestos de postemporada.

Los Bulls habían cortado contra los Milwaukee Bucks una racha de once derrotas consecutivas, pero volvieron a las andadas en el United Center, donde este año tan solo ganaron 16 de los 34 partidos disputados.

Con una larga serie de bajas, entre ellas las de Anfernee Simons, Patrick Williams, Jalen Smith y Zach Collins, Collin Sexton fue el máximo anotador de los Bulls con veinte puntos.

Josh Giddey sumó catorce puntos, nueve rebotes y diez asistencias y se quedó a un paso del triple doble en 33 minutos.

Los Thunder no tuvieron apuros en la Ciudad del Viento, donde el técnico Mark Daigneault dio un partido de descanso a Gilgeous-Alexander para evitar sobrecargas en los abdominales tras la lesión que le dejó al margen del equipo en el último mes.

El MVP había anotado 30 puntos en la victoria del domingo contra los Dallas Mavericks y gestionó energías en vista del próximo, exigente, tramo de calendario de los campeones.

Sin él ni Jalen Williams, Jared McCain lideró a un grupo de seis jugadores con dobles dígitos saliendo del banquillo.

McCain metió veinte puntos, Isaiah Joe firmó 19, Aaron Wiggins aportó 18 y Jaylin Williams dominó con un doble doble de 17 puntos y 16 rebotes para OKC.

La defensa de los Thunder volvió a ser clave para Daigneault. Su equipo forzó 19 pérdidas de balón de los Bulls y las castigó con 25 puntos. OKC tan solo tuvo siete pérdidas.

Los Thunder tienen por delante un calendario exigente, con una visita a los New York Knicks antes de medirse con los Golden State Warriors, los Denver Nuggets, los Boston Celtics y los Minnesota Timberwolves.

Los Bulls se preparan ahora para una gira de cinco partidos por la Costa Oeste, con duelos en el campo de los Phoenix Suns, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers.

Victoria de los Cavs ante los Pistons

Los Cleveland Cavaliers derrotaron este martes por 113-109 a los Detroit Pistons, que llegaban con el mejor registro de la NBA, pese a no contar con Donovan Mitchell y tras dejar a Cade Cunningham en solo 10 puntos.

James Harden, disponible de nuevo para el técnico Kenny Atkinson, terminó con 18 puntos, los mismos que Evan Mobley, mientras que Jaylon Tyson lideró a los Cavaliers con 22 puntos.

Los Cavaliers se vengaron así de la dolorosa derrota que encajaron la semana pasada en Detroit (122-119), en un partido agónico que se resolvió en la prórroga. Además, empataron 2-2 en el cómputo de cruces entre los dos equipos esta temporada.

Cleveland ha demostrado ser uno de los pocos equipos que le tiene tomada la medida a los Pistons de cara a los 'playoff', en lo que podría convertirse en una apasionante eliminatoria en el Este.

Para los Pistons, Jalen Duren terminó con 24 puntos y 14 rebotes, Tobias Harris sumó 18 puntos y Ausar Thompson 16. Cunningham aportó 10 puntos y 14 asistencias con un 4 de 16 en tiros de campo (25 %), incluido un 0 de 3 en triples.

Cunningham, que se ha metido en la conversación por el 'MVP', quedó muy lejos de su promedio de 25,5 puntos por partido con un 46 % de efectividad.

Con esta derrota, los Pistons (45-15) vuelven a ceder el mejor registro a los Oklahoma City Thunder (48-15), aunque siguen liderando el Este con mano de hierro.

Los Cavaliers (39-24) son cuartos en el Este, con los Boston Celtics (41-20) y los New York Knicks (40-22) por delante, persiguiendo a Detroit.