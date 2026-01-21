La dinastía Curry sigue siendo muy lucrativa

Stephen Curry vuelve a demostrar que su impacto trasciende el parqué. Y es que el base de los Warriors, a sus 37 años, encabeza el ranking de camisetas más vendidas en Estados Unidos, un termómetro perfecto para demostrar que sigue siendo uno de los jugadores más queridos de la liga. El mejor triplista de la historia continúa siendo rostro más reconocible de la NBA. Un icono generacional que también sigue siendo de los más votados para el All Star Game.

Precisamente, en el segundo puesto aparece el jugador que más votos ha recibido, Luka Doncic. Tras su sonado traspaso a Los Angeles Lakers, la camiseta de púrpura y oro queda en segunda posición como la más vendida desde el inicio del curso. Si su uniforme de los Dallas Mavericks, año tras año ya era uno de los que más salida tenía, ahora que juega para la franquicia angelina más.

Tras él aparece Jalen Brunson, uno de los nombres que mejor explica el presente de Nueva York. El base de los Knicks está liderando al equipo, guiándolos hacia el título de la NBA Cup y siendo la referencia de uno de los equipos que aspira a llegar a las finales de la NBA este curso vía la conferencia este.

Completa el ‘top 5’ Victor Wembanyama, fenómeno global desde su llegada a San Antonio, y un LeBron James que, a sus 40 años y en su temporada número 23, mantiene el magnetismo de siempre. Que el jugador más mediático de las últimas dos décadas siga tan arriba dice mucho del peso de su legado y del interés que aún despierta cada vez que pisa una pista. La llegada de Luka y sus ventas con los Lakers, puede haber influido en que el 'rey' esté en la quinta posición.

Más abajo asoman las nuevas caras que empujan el relevo: Anthony Edwards y Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP, que está llamado a seguir liderando la NBA en los próximos años con OKC. Jayson Tatum, Nikola Jokic y Tyrese maxey cierran el top '10'.

En el tramo final sorprende la presencia de Cooper Flagg, quien en su año de 'rookie' ya se ha colado entre los más grandes. El jugador de los Mavericks está completando un histórico curso que alimenta las grandes expectativas puestas en él. Es, sin duda, una de las próximas caras de la liga.

Noticias relacionadas

Cierra el ‘top 15’ Donovan Mitchell, otro habitual de Playoffs. En definitiva, estas ventas funcionan como una encuesta sin preguntas: quién engancha, quién ilusiona y quién sigue mandando. Y, en un mercado tan competitivo, cada nombre es también una victoria fuera de la pista.