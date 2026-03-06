Dillon Brooks, jugador de la NBA, arrestado en Arizona por conducir bajo los efectos del alcohol

Dillon Brooks, alero de los Phoenix Suns, fue detenido la pasada madrugada en Scottsdale (Arizona) por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol, según informó el medio estadounidense 'TMZ Sports'. El jugador canadiense, de 30 años, fue arrestado tras ser interceptado por la policía durante un control de tráfico.

De acuerdo con esta información, los agentes pararon el vehículo de Brooks alrededor de la una de la madrugada después de detectar una infracción de circulación. Aunque en ese momento no pudieron realizarle una prueba de alcoholemia, el comportamiento del jugador levantó sospechas suficientes para proceder a su arresto. El alero fue trasladado a la cárcel de Scottsdale, donde permaneció retenido hasta las 3:20 de la madrugada, hora en la fue puesto en libertad. Durante el proceso, el canadiense se mostró cooperativo con las autoridades.

El incidente llega en un momento en el que Brooks se encuentra apartado temporalmente de las pistas. El exjugador de Memphis Grizzlies y Houston Rockets se recupera de una fractura en la mano izquierda sufrida el pasado 21 de febrero durante un partido frente a los Orlando Magic. Hasta esa lesión, estaba firmando sus mejores números de su carrera, con un promedio anotador de 20,9 puntos por encuentro. El 'villano' de la NBA aterrizó en Arizona el pasado verano tras formar parte del 'megatraspaso' que llevó a Kevin Durant a Houston.

Su rendimiento había sido clave en la rotación de Phoenix, consolidándose como una pieza indispensable para Jordan Ott tanto en defensa como en ataque y convirtiéndose en la segunda espada de Devin Booker. Los Suns, que actualmente ocupan la séptima posición de la Conferencia Oeste, han tenido un balance de 2-3 durante la ausencia de Brooks. La franquicia no ha realizado comentarios públicos sobre la detención, aunque fuentes citadas por medios estadounidenses señalan que el club está al tanto de lo ocurrido y revisando internamente la situación.