Detroit y Toronto vuelan, Jokic firma otro triple doble y Curry reactiva a los Warriors

Los Detroit Pistons sellaron este lunes su decimotercera victoria consecutiva y los Toronto Raptors, su octavo triunfo al hilo, en una jornada de la NBA iluminada por las grandes actuaciones personales del serbio Nikola Jokic, con su décimo triple doble del curso, y de Steph Curry, protagonista con 31 puntos en la victoria de los Golden State Warriors. Curry reactivó al equipo de la Bahía con un doce de 24 en tiros de campo y seis triples en el 134-117 de los Warriors en el Chase Center frente a los Minnesota Timberwolves, para cortar una racha de tres derrotas consecutivas de su equipo. Además, los Houston Rockets sellaron su sexto triunfo en sus últimos siete partidos gracias a un 114-92 en el campo de los Phoenix Suns, una franquicia que había ganado ocho de sus anteriores diez encuentros. Kevin Durant se perdió la cita con su exfranquicia por razones personales.

Las rachas de Pistons, Raptors y Heat

Hace dos años, los Pistons solo ganaron 14 partidos de 82. Ahora, lideran el Este con un balance de 15-2 y llevan trece victorias consecutivas tras imponerse por 122-117 a los Indiana Pacers a domicilio. Cade Cunningham lideró con 24 puntos a un grupo de seis jugadores de los Pistons con dobles dígitos en anotación. Entre ellos, Jalen Duren firmó un doble doble de 17 puntos y doce rebotes y Caris LeVert metió 19 puntos saliendo del banquillo. Mandan en el Este por delante de los Raptors (13-5), que sellaron su octavo triunfo consecutivo con 37 puntos de Brandon Ingram en el 110-99 endosado a los Cleveland Cavaliers.

En la tercera plaza se colocan los Miami Heat, que llevan cinco victorias al hilo. El equipo de Erik Spoelstra ganó 106-102 a unos Dallas Mavericks en crisis, con 24 puntos de Tyler Herro en su debut en esta campaña. Herro se perdió el primer mes de competición al seguir con su proceso de recuperación tras una operación en un tobillo. Kel'el Ware contribuyó en la victoria de Miami con 20 puntos y 18 rebotes, mientras que el mexicano Jaime Jáquez aportó trece puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Jokic, imparable

El triple MVP Nikola Jokic consiguió su décimo triple doble de la temporada, con 17 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias en la victoria 125-115 lograda por los Nuggets en el campo de los Memphis Grizzlies. Jokic sumó diez triples en 17 partidos este año con los Nuggets, que tienen un balance de 13-4, el segundo mejor del Oeste después del 17-1 de los Oklahoma City Thunder. En los Grizzlies, el español Santi Aldama logró doce puntos, seis rebotes, seis asistencias, dos robos y dos tapones en 32 minutos en pista, saliendo del banquillo.

Dominio de los Knicks en NY

El dominicano Karl Anthony Towns dominó con 37 puntos en el derbi de Nueva York ganado 113-100 por los Knicks contra los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, que siguen sin poder ganar en casa. Towns selló un doble doble de 37 puntos y doce rebotes, con tres asistencias, un robo y dos tapones en 32.58 minutos en pista en la cómoda victoria de los Knicks. El dominicano conectó catorce de sus veinte tiros de campo, metió tres triples de cuatro y firmó un perfecto seis de seis desde la línea de libres para los Knicks, que tienen un balance de 10-6. Entre los demás resultados de la noche, los New Orleans Pelicans ganaron 143-130 a los Chicago Bulls con una sólida actuación del puertorriqueño José Alvarado (16 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias). Zion Williamson firmó 29 para New Orleans.