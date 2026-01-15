Denver asalta el '2' en el Oeste y Cooper Flagg cae lesionado

Los Denver Nuggets asaltaron la segunda posición en la Conferencia Oeste con su triunfo este miércoles en Dallas, que vio como Cooper Flagg abandonaba lesionado el duelo, mientras que Mike Brown regresó por primera vez a Sacramento, aunque no pudo vengar su controvertido despido de hace un año.

La salida de Brown sorprendió a toda la NBA. El técnico había sido elegido 'Entrenador del Año' de la liga en su primera temporada en los Kings tras llevar al equipo a 'playoff' por primera vez en 17 años. Pero después de un mal inicio de campaña, fue despachado por teléfono, en plenas fechas navideñas y cuando estaba a punto de abordar un avión con el equipo.

Hoy, instalado en el banquillo de los Knicks (25-15), volvía por primera vez a la que fue su casa, pero su equipo no supo vengar el mal trago. Los Kings ganaron 112-101 para sumar por primera vez esta temporada tres victorias seguidas.

'2' en el Oeste

Los Denver Nuggets derrotaron por 109-118 a los Dallas Mavericks y asaltaron la segunda posición en el Oeste, en manos de los San Antonio Spurs desde antes de Navidad. Los Nuggets (28-13) van 6-3 desde que su estrella, Nikola Jokic, se lesionó una de sus rodilla. Al serbio le quedan al menos otras dos semanas de baja.

Cooper Flagg abandonó el partido lesionado en el segundo cuarto, tras una mala caída en la que se dobló el tobillo.

Para los 'Cavs', una de cal y otra de arena

También tuvo que abandonar el partido Darius Garland, en su caso el que jugaron los Cleveland Cavaliers en Philadelphia.

Garland se lesionó un pie en la disputa de un balón en el tercer cuarto, cuando llevaba 20 puntos. El base se perdió el inicio de temporada con los 'Cavs', recuperándose de una operación. La salida de Garland no impidió que los Cavaliers venciesen a los 76ers por 107-133. Donovan Mitchell hizo 35 puntos para Cleveland (23-19). Joel Embiid sumó 20 puntos y alcanzó los 13.000 en la NBA en su décima temporada en Philadelphia.

En el resto de partidos disputados este miércoles, los Brooklyn Nets cayeron 116-113 en Nueva Orleans a manos de los Pelicans, mientras que los Toronto Raptors ganaron 101-115 a los Indiana Pacers.

En Chicago, los Bulls vencieron 128-126 a los Utah Jazz con una canasta de Nikola Vucevic a 4 segundos del final. El montenegrino terminó con 35 puntos, mientras que Brice Sensabaugh hizo 43 para Utah.

Finalmente, los Clippers superaron a los Washington Wizards por 119-105 en el Intuit Dome de Inglewood, su decimotercera victoria en 15 partidos.