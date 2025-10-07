La decisión de LeBron James resultó ser un anuncio de una bebida alcohólica

LeBron James sigue jugando con su futuro. A las puertas de iniciar su 23ª temporada en la NBA, la estrella de Los Angeles Lakers anunció el pasado lunes que este martes desvelaría una gran decisión, tal y como hizo en 2010 para anunciar que dejaba los Cleveland Cavaliers para firmar por los Miami Heat.

Sobre la mesa, había ganado mucho peso la posibilidad de que LeBron anunciase su retirada a final de temporada. Una decisión, en términos de edad, lógica, para un jugador que el próximo 30 de diciembre cumplirá 41 años.

Pero nada más lejos de la realidad. Todo parece haber quedado en un paripé, y antes de la hora prevista, LeBron compartió en sus redes sociales el vídeo de su 'segunda decisión', que no era otra cosa que una campaña publicitaria con la marca de coñac 'Hennessy'.

Algunas cuentas especializadas como 'Bleacher Report' han confirmado que LeBron no se retirará por el momento, y que todo corresponde a un anuncio.