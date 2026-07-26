La decisión de los Cavaliers que apartó a LeBron James de volver a Cleveland

LeBron James estuvo muy cerca de volver a Cleveland Cavaliers dónde lograba el anillo de campeón en 2016, aunque la operación para adquirir a James Harden, pudo tener una importancia capital para decidir que su destino no estaba en Ohio sino en los Philadelphia 76ers donde finalmente jugará los dos próximos años por tan solo 8 millones de dólares.

Según informaba Brian Windhorst de ESPN, la presencia de James Harden en Cleveland no fue la razón por la que James rechazó un posible regreso al equipo de su ciudad natal. En cambio, la decisión de los Cavaliers de desprenderse de Darius Garland para adquirir a Harden fue, al parecer, determinante.

"No es que los Cavs tuvieran a Harden, sino más bien a quién no tenían", escribió Windhorst en su cuenta personal y que recogía ‘BasketNews’. "Para conseguir a Harden de los LA Clippers en febrero, los Cavs traspasaron a Darius Garland, un base representado por Klutch con quien James mantenía una relación desde hacía años.", explicaba.

La salida de Darius Garland a LA Clippers no ayudó a que LeBron se decantara por Cleveland / NBA

Garland, traspasado

Cleveland adquirió a Harden de Los Angeles Clippers en febrero a cambio de Garland y una futura selección de segunda ronda. En el momento del traspaso, Harden promediaba 25.4 puntos y 8.1 asistencias por partido, mientras que Garland registraba 18.0 puntos y 6.9 asistencias por encuentro.

Sin embargo, la salida de Garland supuso la pérdida de un jugador con quien James, según se informa, tenía una fuerte conexión personal. Windhorst identificó tres factores que jugaron en contra de Cleveland: James no priorizaba regresar a casa por motivos familiares, los Cavaliers no adquirieron a Jaylen Brown, y Garland ya no formaba parte de su plantilla.

LeBron James contará con un quinteto de lujo que le permitirá luchar por el anillo / nba

James continuará su carrera en los Sixers en busca de su quinto anillo, por encima de otros aspirantes que lo pretendían. Este movimiento lo sitúa junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe, lo que convierte a Filadelfia en uno de los grupos con más talento de la NBA, cosa que atrajo a la estrella de 41 años.

Lebron tendrá un sueldo muy bajo, comparado a los megacontratos que ha firmado a lo largo de su carrera. Aunque el dinero, como dijo al desvelar su próximo destino, no era su objetivo, sino luchar por un nuevo anillo cuando se le van acabando las oportunidades.