El debut que asusta a la NBA con espontáneo 'azulgrana' incluido: "Son muy poco egoístas"

James Harden necesitó poco para dejar huella en su espectacular debut con los Cleveland Cavaliers. Firmó 23 puntos (5/8 en triples), 8 asistencias y 2 rebotes y fue decisivo en el último tramo para que los Cavs asaltaran Sacramento (126-132) en esta pasada madrugada para tratar de seguir escalando posiciones en la conferencia este.

Tras el partido, no podía estar más contento con el grupo que se ha encontrado: "Están muy bien conectados, son muy, muy poco egoístas y estoy encantado de estar aquí". Además, quiso remarcar la importancia de jugar junto a Donovan Mitchell, para él, la "el líder del equipo". "He venido para ayudarlo. Le he dicho que haga lo que hace normalmente y luego ya lo resolveremos".

El partido tuvo un guion de remontada y un final marca de la casa. Harden, recién aterrizado tras el traspaso que le llevó desde los Clippers a Ohio, conectó dos triples en un minuto para cambiar el signo del encuentro cuando Cleveland iba por detrás para acabar inclinando la balanza.

Aun así, otra noche más el máximo anotador del encuentro fue Donovan Mitchell. La estrella de los Cavaliers asumió galones y terminó como con 35 puntos, mientras Jarrett Allen completó una actuación dominante por dentro con 29 puntos y 10 rebotes.

Tras el partido también habló el propio Mitchell sobre esta nueva unión con Harden que asusta a la liga: "Solo hemos tenido un entrenamiento de 10 minutos y eso fue todo. Mando un saludo también a Jarret Allen", avisando de lo que está por venir. Al igual que el recién llegado, que aprovechó para dejar claro que: "Solo intento encontrar la manera de ayudar. Esos tipos solo quieren ganar. 'Es Cleveland el mejor equipo en el que puedes estar?' Un millón por ciento".

Más allá de los números, el debut llega cargado de mensaje. En declaraciones tras el movimiento, Harden explicó que su salida buscaba un escenario con más opciones competitivas: “En Cleveland veo una oportunidad de ganar en el Este… estoy intentando perseguir mi primer campeonato y haré lo que sea para ganar”, señaló en una entrevista esta semana en ESPN.

UN ESPONTÁNEO 'AZULGRANA'

Uno de los protagonistas fuera de la cancha fue Travis Scott, quien siguió el partido de bien cerca desde pie de pista. Energético como de costumbre, como también se lo vio durante el clásico en Montjuïc en el que su nombre aparecía en la camiseta azulgrana, al final del encuentro protagonizó varios momentos destacados. El primero, cuando Harden fue a levantarlo para llevarlo dentro de la pista y el otro, cuando paró la entrevista de los dos protagonistas de la noche a gritos, lo que provocó las risas de ambos.

En definitiva, con el primer examen aprobado con nota por parte de Harden, a este equipo solo le queda mirar para arriba. Tras el All-Star llegará el momento clave de la temporada y si algo quieren demostrar es que están preparados para luchar por el anillo.