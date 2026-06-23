Todo lo que debes saber del próximo Draft 2026: Aday Mara, Baba Miller y Sergio de Larrea, los próximos españoles de la NBA

Si hay una noche especial en algunos de los grandes deportes norteamericanos, esa es la noche del Draft. En la NBA, se trata de una de las veladas más esperadas y especiales para los jóvenes talentos llamados a dominar la liga en el futuro.

Además, este año llega una de las mejores generaciones de los últimos tiempos, con nombres como AJ Dybantsa, Darryn Peterson o Cameron Boozer.

Por su parte, también puede ser una noche histórica para el baloncesto español. Esta podría convertirse en la segunda edición con más representantes españoles en el Draft de la NBA, con tres nombres propios: Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.

Así queda la primera ronda del Draft de 2026 / NBA

Una noche especial para España

El Draft con mayor representación española fue el de 2009. En aquella edición participaron Ricky Rubio, Víctor Claver y Sergio Llull. El base del Masnou fue uno de los grandes nombres propios de aquel Draft, en el que quedó por delante de jugadores como Stephen Curry o DeMar DeRozan. Los tres españoles fueron elegidos en las siguientes posiciones: Ricky Rubio —pick 5, Wolves—, Víctor Claver —pick 22, Blazers— y Sergio Llull —pick 34, Nuggets, enviado a Houston—.

Si en aquella ocasión España hizo historia, en esta edición se igualará aquel hito. Los encargados de repetir ese récord serán Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.

Muchos pretendientes para Aday Mara

El gran nombre español de este Draft es, sin duda, Aday Mara. El pívot español cerró una espectacular temporada con Michigan, logrando el título de la NCAA en el March Madness.

Además, Mara lo hizo como una de las piezas clave del equipo. El español promedió 12,1 puntos, 6,8 rebotes y 2,4 asistencias. Su gran papel en el March Madness, unido a sus cualidades y a su enorme envergadura, le ha hecho subir mucho en las previsiones del Draft. Hay quienes lo sitúan dentro del top 10, mientras que otros lo colocan entre los doce primeros.

Aday Mara, en la final del March Madness / @MarchMadnessMBB

Lo que está claro es que Mara es uno de los jugadores más interesantes de este próximo Draft. Además, hay muchos equipos interesados en él. Franquicias como Mavericks, Warriors o Thunder podrían draftearlo la próxima madrugada.

La hora de Sergio de Larrea

El segundo nombre propio de los tres españoles que se presentan al próximo Draft de la NBA es el de Sergio de Larrea. El jugador del Valencia Basket tomó la temporada pasada una decisión sorprendente en el contexto del baloncesto actual: decidió renovar con el club valenciano y seguir creciendo en la liga española, en lugar de dar el salto a la NCAA, como han hecho muchos de sus compañeros.

Muchos pensaron que era un movimiento arriesgado por parte de De Larrea, ya que el escaparate actual no es el mismo en la NCAA que en la ACB. Sin embargo, la realidad acabó demostrando lo contrario. El español se ha consolidado como uno de los mejores talentos jóvenes de la Liga Endesa, donde ha brillado en uno de los mejores equipos de Europa durante una temporada histórica para los valencianos.

Sergio de Larrea, en un partido con Valencia Basket / M. A. Polo / Valencia Basket

De Larrea se ha convertido en una pieza importante dentro del equipo de Pedro Martínez, y su gran papel no lo ha hecho desaparecer de las previsiones del Draft. Aunque no parte como uno de los nombres llamados a salir en la zona más alta, hay quienes lo sitúan entre el final de la primera ronda y el inicio de la segunda.

Uno de los equipos que más interés habría mostrado en De Larrea es, ni más ni menos, que el vigente campeón de la NBA: New York Knicks.

Baba Miller, la sorpresa

El tercer nombre propio en clave española del Draft de la NBA de 2026 es Baba Miller. El balear ha tenido una carrera irregular en los últimos años. Sin embargo, su dedicación y su trabajo le han llevado a formar parte del próximo Draft de la NBA.

Miller ha jugado esta última temporada en los Cincinnati Bearcats, donde ha promediado un doble-doble: 13 puntos y 10,3 rebotes por partido en los 31 encuentros que ha disputado esta campaña.

Baba Miller es uno de los nombres más destacados de la próxima generación del baloncesto español. Fue uno de los jugadores más importantes de aquella selección sub-19 que se proclamó campeona del mundo en el Mundial sub-19 de 2023. También hay que recordar que Sergio de Larrea formó parte de aquel histórico equipo, aunque el papel de Miller fue más determinante.

Baba Miller, en un partido de la NCAA / Cincinnati Bearcats

El alero será, seguramente, el que más abajo quede de los tres españoles en este próximo Draft. Sin embargo, su gran actuación en el Draft Combine le ha permitido subir algunas posiciones. La previsión es que Miller sea elegido en las primeras posiciones de la segunda ronda, aunque los más optimistas lo sitúan incluso en los últimos puestos de la primera. En cualquier caso, todo apunta a que Baba Miller se moverá en ese rango.

Como anécdota, si finalmente consigue ser elegido y da el salto a la NBA, se convertiría en el tercer mallorquín en llegar a la mejor liga del mundo, siguiendo el camino de Rudy Fernández y Álex Abrines.

Los grandes nombres

Más allá de los nombres españoles, este Draft se presenta como uno de los más potentes de los últimos años, sobre todo por la lucha por ser el pick 1, actualmente en manos de los Washington Wizards. El debate está entre dos nombres: AJ Dybantsa y Darryn Peterson.

Junto a ellos, jugadores como Cameron Boozer, Keaton Wagler, Darius Acuff Jr. o Nate Ament conforman una de las promociones con más talento de los últimos años. También destacan nombres como Yaxel Lendeborg o Morez Johnson Jr., compañeros de Aday Mara en Michigan y piezas clave en el título de los Wolverines en el March Madness de la NCAA.

El duelo por el pick 1

El gran atractivo del Draft es, sin duda, el duelo entre AJ Dybantsa y Darryn Peterson. En un principio, todo parecía indicar que sería una lucha de tres, con Cameron Boozer también peleando por ser el pick 1. Sin embargo, el hijo del mítico Carlos Boozer ha perdido fuerza a lo largo de estas últimas semanas.

El duelo entre Dybantsa y Peterson se ha convertido en el gran foco de atención. Dybantsa no ha practicado con ningún equipo. Por su parte, Darryn Peterson solo ha participado con Washington. Lo que parece claro es que quien no acabe en los Wizards terminará en Utah, el equipo que posee el segundo pick del Draft.

AJ Dybantsa (izquierda) y Darryn Peterson (derecha), principales candidatos al pick 1 del Draft de 2026 / SPORT.es

Si Dybantsa parte con ventaja es, en parte, por su potente físico. Es un alero moderno, con mucha longitud y una gran zancada. Además, a nivel defensivo, es un jugador de garantías y cuenta con una gran capacidad para anotar cerca del aro.

Por su parte, Peterson es un jugador mucho más estilizado. Su juego está más pulido, con un mejor manejo de balón que Dybantsa, un tiro más efectivo y una mayor verticalidad y velocidad. Todo ello convierte al jugador de Kansas en un talento muy completo.

Estos dos perfiles, muy diferentes entre sí, tienen cualidades de sobra para convertirse en dos de las próximas estrellas de la NBA. Los Wizards tienen la fortuna de poder elegir en primer lugar, algo que no hacían desde que draftearon a John Wall en 2010. En el último mock Draft de ESPN, los pronósticos daban con ventaja a Darryn Peterson para hacerse con el pick 1 del Draft.

Horario y dónde ver el Draft de la NBA 2026

El Draft de la NBA 2026 volverá a ser una de las grandes citas del calendario, con dos noches decisivas para conocer a las próximas estrellas de la liga. La primera ronda se celebrará en la madrugada del martes 23 al miércoles 24 de junio, mientras que la segunda ronda tendrá lugar de la madrugada del miércoles 24 al jueves 25.

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En España, el evento podrá seguirse durante la madrugada, en torno a la 01:30-02:00 h (tanto la primera como la segunda ronda), a través de plataformas como NBA League Pass, Prime Video y DAZN. Será una noche clave para ver dónde acaban algunos de los grandes nombres de esta generación de talentos españoles como son Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller.