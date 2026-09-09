Danilo Gallinari: "Es un honor formar parte del Basketball Without Borders"

Estambul acogió una nueva edición del Basketball Without Borders, el programa impulsado por la NBA y FIBA que reúne a algunas de las mayores promesas del baloncesto internacional. Entre los mentores aparece Danilo Gallinari, ex jugador de la NBA y de la selección italiana, que también participó en el campus cuando era adolescente. Ahora, desde el otro lado, comparte su experiencia con una nueva generación que sueña con seguir sus pasos hacia la élite.

Danilo Gallinari este fin de semana en Estambul / NBA

¿Qué importancia tienen programas como Basketball Without Borders a la hora de hacer que la NBA parezca un objetivo realista para jugadores de 16 o 17 años de Europa, África o Asia?

Creo que es increíble. Es el mejor campus del mundo. El nivel es muy alto y sigue creciendo, lo cual es fantástico. Algunos de estos chicos ya están jugando como profesionales. Cuando pienso en mi caso, yo participé en este programa y tres años después estaba en la NBA. Así que estos chicos no están tan lejos de la NBA, ni por edad ni por el punto del proceso en el que se encuentran. Creo que es algo genial.

Cuando ves a estos jóvenes jugadores, ¿te ves reflejado en ellos a esa edad?

Sí, por supuesto. Cuando yo participé era incluso un poco más joven. Estos chicos tienen 17 años; yo tenía 15 o 16 cuando lo hice. Pero claro que me veo reflejado en ellos, porque están pasando por el mismo proceso por el que pasé yo. Así que sí, por supuesto que me veo en ellos.

"Estos chicos no están tan lejos de la NBA, ni por edad ni por el punto del proceso en el que se encuentran" Danilo Gallinari — ex jugador de la NBA

Pasaste muchos años en la NBA y ahora estás aquí ayudando a algunos de los mejores jóvenes jugadores del mundo. ¿Qué crees que puedes aportarles tú que quizá un entrenador no pueda?

Creo que, sobre todo en las sesiones de trabajo individual que tenemos, es donde realmente puedo ayudarles. Trabajar en cómo utilizar el cuerpo y sus habilidades para generarse sus propios tiros. Esas son las sesiones en las que más me estoy centrando durante estos días.

Se trata de técnica, juego de pies y de aspectos que pueden mejorar su juego y hacerles la vida más fácil en la pista.

Llegaste a la NBA en 2008. Cuando ves a los jóvenes talentos europeos de hoy, ¿crees que llegan mucho más preparados para la NBA que los jugadores de tu generación?

Creo que quizá ahora pueden ver muchos más partidos por televisión que los que nosotros podíamos ver cuando yo era joven. También creo que su nivel de inglés es muy bueno, y eso sin duda es una ventaja.

Además, como pueden ver más partidos y observar cómo se juega, creo que están más acostumbrados al estilo de juego. Pero cuando finalmente llegas allí, de todas formas tienes que pasar por todo ese proceso de preparación.

Gallinari, en su etapa en la NBA ante Marc Gasol / MIKE BROWN / EFE

Después de una carrera tan larga, ¿experiencias como Basketball Without Borders te hacen pensar en seguir vinculado al baloncesto en el futuro como entrenador, mentor o en algún otro papel?

Como mentor, seguro. Estoy orgulloso y es un honor formar parte de este programa. Llevo ya bastante tiempo participando en él y no es la primera vez que ejerzo como entrenador en Basketball Without Borders, así que es algo por lo que estoy muy agradecido.

Me encanta, sobre todo trabajar con jugadores jóvenes. Pero entrenar como profesión, seguro que no. No voy a entrenar a ningún equipo en el futuro. Esto es diferente. La situación es distinta. Entrenar en un campus con chicos jóvenes es algo muy diferente.

Si tuvieras la oportunidad, ¿qué consejo le darías hoy al joven Danilo Gallinari?

Probablemente le diría que se centrara más en trabajar su cuerpo. Cuando tenía esa edad todavía estaba creciendo. Y cuando estás creciendo tienes que prestar mucha atención a tu cuerpo, hacer sesiones de trabajo individual, analizar cómo evoluciona y asegurarte de cuidarlo bien. En aquella época jugaba muchísimo al baloncesto, pero no me centraba realmente en trabajar mi cuerpo. Ese sería probablemente el principal consejo que me daría.

"No voy a entrenar a ningún equipo en el futuro" Danilo Gallinari — ex jugador de la NBA

Europa está aportando muchísimos grandes jugadores a la NBA —Wembanyama, Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo...—. ¿Cuál crees que es la clave de esta generación de talento europeo?

Creo que el hecho de que trabajemos mucho las habilidades individuales hace que el juego sea más sencillo, especialmente para los jugadores grandes.

Cuando ves a este tipo de jugadores interiores, normalmente tienen muchísimos recursos técnicos. Eso les permite leer mejor el juego y desempeñarse como un cinco o un cuatro con capacidad de tiro, que es precisamente lo que busca actualmente la NBA y el baloncesto en general.

Además, estos chicos tienen la oportunidad de jugar como profesionales desde muy jóvenes. Creo que eso es una gran ventaja, porque pueden entrar en el mundo real del baloncesto profesional siendo todavía muy jóvenes, en lugar de tener que esperar varios años más.

Gallinari ante Antetokoumpo, en un partido de la NBA en 2019 / TANNEN MAURY / EFE

Conocemos muy bien a Dame Sarr porque pasó varios años formándose en el Barça. Ahora es uno de los jóvenes talentos italianos más interesantes. ¿Has tenido la oportunidad de seguir su evolución?

No lo conozco personalmente, pero he seguido su progresión. Lo seguí, por supuesto, cuando estaba en el Barça y también durante su etapa universitaria. Ojalá pueda demostrar todavía más esta temporada. Creo que puede ser una temporada de explosión para él, en la que tiene que dar un paso adelante y asumir un papel importante.

¿Crees que tiene lo necesario para convertirse en jugador de la NBA?

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Precisamente por eso este año va a ser muy importante para él. Tiene la oportunidad de conseguirlo. Ojalá pueda verlo jugando en pabellones de la NBA la próxima temporada o quizá dentro de dos temporadas.