Curry, Kerr, Green y una imagen que huele a fin de la dinastía: "No sé qué va a pasar después"

La decepcionante temporada de los Warrios llegó a su fin esta madrugada con una dura derrota por 111-96 ante Phoenix Suns en el partido decisivo del Play-In. Tras tumbar a los Clippers en el primer encuentro con un estelar Curry que se fue hasta los 35 puntos y la decisiva defensa de Green sobre Kawhi Leonard en los minutos finales, los de Kerr no pudieron asestar el golpe final para medirse a los Thunders en Playoff y buscar a la desesperada un 'last dance' de una dinastía que parece haber escrito su último capítulo.

La dolorosa imagen del técnico reuniéndose con sus dos estrellas a falta de un minuto para el final del encuentro y con un marcador ya imposible de remontar, es una de las que seguro pasará a la historia de la NBA, como también lo han hecho ellos. Tras compartir 14 temporadas al máximo nivel y habiendo creado uno de los proyectos deportivos más exitosos, todo su cuento tiene su fin.

Así también lo explicó Kerr: "No sé qué va a pasar. Todavía amo entrenar, pero lo entiendo. Estos trabajos todos tienen una fecha de caducidad. Puede que siga adelante. Puede que no. Mi plan es tomarme una semana o dos, sentarme con Joe, propietario de la franquicia, y Mike Dunleavy, General Manager. Tomaremos una decisión".

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors / EFE

"Os quiero con toda mi alma"

"No sé qué va a pasar ahora, pero os quiero con toda mi alma", fueron las palabras que le dedicó un Kerr visiblemente emocionado a Stephen Curry y Draymond Green en ese preciso momento. Un encuentro muy íntimo, en un momento único y que no hace más que demostrar el cariño que se tienen entre ambos. Han hecho historia y esto es algo que nunca ya nadie podrá olvidar.

Por el contexto y como ya muchos medios apuntan, no sería exagerado interpretar la escena como una postal del posible final de una dinastía. Los tres han sido el corazón competitivo de los Warriors más dominantes del siglo XXI, un bloque que levantó cuatro anillos en 2015, 2017, 2018 y 2022 y que alcanzó seis Finales de la NBA: cinco consecutivas entre 2015 y 2019 y una sexta en 2022.

Tomando como punto de partida la llegada de Kerr al banquillo en 2014-15, Curry y Green han disputado los playoffs en ocho temporadas: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 y 2025. Las ausencias llegaron en 2020 y 2021, después en 2024 tras caer en el play-in frente a Sacramento, y ahora en 2026 con este tropiezo ante Phoenix.

Hay Curry para rato

Tras una temporada especialmente marcada por las lesiones, primero con el durísimo golpe del adiós de Jimmy Butler, la segunda espada del equipo, al curso por una rotura del ligamento cruzado en su pierna derecha y más tarde también con la lesión de larga duración de Moses Moody, otro de los jugadores que estaba tratando de 'tirar del carro', las buenas noticias, sin duda, son las palabras de Curry.

"Me quedan varios años, eso seguro, pero todavía no se han hablado de la extensión. Será un verano de mucho trabajo para los Warrios". Con la esperanza puesta en poder reconstruir la franquicia y plantarse al inicio de la siguiente temporada con un equipo competitivo, Curry siempre ha dejado para más adelante una posible retirada.

Ante los Clippers demostró que puede seguir rindiendo al máximo nivel y, si bien es cierto que esta temporada también se ha perdido muchos partidos por lesión, la marcha del grupo durante la temporada regular no invitaba al base a forzar. Se guardó para el final, pero todos han llegado ya con las baterías medio fundidas. Sin saber lo que pasará, lo que es seguro es que Curry no se merece un final así.