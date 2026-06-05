Curry acaba con la incógnita: acuerdo por 400 millones y control

Stephen Curry ya tiene nuevo destino comercial. El base de los Golden State Warriors ha firmado con Li Ning un acuerdo que coloca a la marca china en el centro del mercado global de las zapatillas NBA y abre una etapa distinta para Curry Brand, la enseña personal que conservó tras cerrar su larga relación con Under Armour hace ya más de siete meses.

Era una de las grandes incógnitas que quedaban por resolver en el futuro de un Curry que, a sus 38 sños, ha firmado uno de los contratos que pueden acabar siéndole más lucrativos en su carrera, pero sobre todo, ya enfocado en su era post NBA. "El acuerdo de una vida", es el lema que ha usado él mismo en el anuncio oficial.

La operación llega después de meses de tanteo y de una agencia libre poco habitual en el mundo de las zapatillas. Curry apareció durante la temporada con modelos de varias marcas y con cada elección se especulaba con un cambio proveedor. Son muchos los que le han intentado convencer, pero al final parece que la expansión global y el crecimiento exponencial de Li Ning en los últimos años ha acabado de convencerlo. Además, varios medios apuntan a la libertad que tendrá para tomar decisiones en los productos que irán desarrollando.

Curry jugó en los JJOO de París con sus Under Armour Stephen Curry 12 USA 2024 Olympics / EFE

Más de 400 millones y el control

Según informó Shams Charania en ESPN, el contrato con Li Ning es por diez años a razón de algo más de 400 millones de dólares, pero la clave de su firma no está solo en lo económico. La misma información añade el importante detalle de que una de las razones de más peso ha sido la libertad y el control que le ofrecen para impulsar Curry Brand al siguiente nivel.

La superestrella de la NBA buscaba con este acuerdo control, expansión y un socio dispuesto a tratar su marca como un proyecto propio. Todos salen ganando. Li Ning ficha al jugador que convirtió el triple en una religión y que sigue siendo referencia para varias generaciones. Su llegada, pues, puede acelerar el crecimiento de la marca en Estados Unidos, reforzar su peso en China y dar a Curry Brand una plataforma global.

Curry, en una acción de partido / EFE

Li Ning va a por el liderato en China

Actualmente está en un proceso de expansión que ha llevado a la a firma a duplicar sus beneficios en china desde 2020, pasando de los 2,2 a los 4,3 billones de dólares. Una cifras que coinciden justo con una caída de la marca Nike, su principal competidor en la carrera por el liderato del mercado deportivo en el país.

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Así pues, este anuncio oficial presenta la alianza como un proyecto de largo plazo que no se limita al calzado de baloncesto. La colaboración se extenderá a ropa, golf y lifestyle, con Curry Brand como eje de una estrategia de producto y cultura deportiva.