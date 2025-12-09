Cuartos de final de la NBA Cup: Horario, dónde ver y cruces

La Emirates NBA Cup 2025, en su tercera edición, entra en modo todo o nada con la llegada de los cuartos de final, ronda de la que saldrán los equipos que completarán el Final Four en Las Vegas. El torneo, instaurado en 2023, nació para darle un plus de emoción al arranque de la temporada regular y conseguir que los aficionados se mantengan conectados con la competición desde las primeras semanas.

En esta fase eliminatoria se enfrentan Miami Heat, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, New York Knicks y Toronto Raptors, ocho aspirantes que buscan su billete a la llamada “ciudad del pecado”.

Antes de los cruces directos, los 30 equipos de la liga se repartieron en cinco grupos por conferencia (Este y Oeste), configurados en función del rendimiento del curso anterior. Cada franquicia disputó cuatro partidos, dos como local y dos como visitante entre finales de octubre y finales de noviembre.

Los marcadores de la Emirates NBA Cup cuentan también para el balance de la temporada regular, de modo que cada encuentro tiene doble impacto. Tras los cuatro compromisos por grupo, se clasifican los primeros de cada uno y el mejor segundo de cada conferencia. De ahí se conforman los cruces de cuartos de final, programados para los días 9 y 10 de diciembre, que decidirán qué cuatro equipos pelean por el título en Las Vegas.

Así queda el cuadro de los cuartos de final de la Emirates NBA Cup / NBA

HORARIO Y DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL

En cuanto a la agenda, los cuartos de final se disputarán esta próxima madrugada del 9 al 10 y del 10 al 11 de diciembre en horario español. La acción comenzará en el Este con el cruce entre Orlando Magic y Miami Heat, que se jugará a las 00:00 en la noche del 9 al 10, seguido por el duelo en Canadá, donde los Toronto Raptors recibirán a los New York Knicks a las 02:30 de esa misma jornada. La madrugada del 10 al 11 será el turno del Oeste: en la madrugada del 10 al 11, Oklahoma City Thunder se verá de nuevo las caras con los Phoenix Suns a las 01:30, antes de que, a las 04:00, los Los Angeles Lakers se midan a los San Antonio Spurs en un clásico con aroma a playoffs. Todos los partidos, incluidas las semifinales y la final, podrán verse en Amazon Prime Video.