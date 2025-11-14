NBA
Crisis en los Pacers y Jalen Johnson brilla con Atlanta
La franquicia de Indiana tan solo ha ganado un partido esta temporada
EFE
Los Phoenix Suns ahondaron este jueves en la crisis de los Indiana Pacers con un triunfo por 133-98 liderado por Devin Booker, mientras que Jalen Johnson sirvió a los Atlanta Hawks la victoria por 122-132 frente a los Utah Jazz.
El Suns-Pacers fue el más destacado de los partidos disputados este jueves, una jornada con solo tres partidos en el calendario como aperitivo a los duelos de NBA Cup del viernes.
Booker puso 33 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias para los Suns (8-5), que llegaron a ganar de +46 antes de que los Pacers pudiesen maquillar el resultado final. Dillon Brooks aportó otros 31 puntos para los de Phoenix.
Indiana (1-11), con una sola victoria en 12 partidos, atraviesa una profunda crisis apenas 5 meses después de haber disputado las Finales de la NBA en un frenético duelo a siete partidos con los Oklahoma City Thunder.
Sin Tyrese Haliburton, con el tendón de Aquiles roto precisamente en ese séptimo partido, los Pacers se han desintegrado y están dilapidando la temporada nada más empezar.
Triple-doble de Jalen Johnson
No le sirvieron de nada a los Utah Jazz (4-8) los 40 puntos de Lauri Markkanen para frenar a unos Atlanta Hawks (8-5) en racha.
Al otro lado de la pista, Jalen Johnson firmó un excelso triple-doble —31 puntos, 18 rebotes, 14 asistencias y 7 robos— que catapultó a los Hawks hacia su cuarta victoria consecutiva.
Onyeka Okongwu añadió un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes para Atlanta. Los Hawks completaron 18 robos y sumaron 34 puntos tras pérdidas (24) de Utah.
Los Raptors ilusionan
Los Toronto Raptors (7-5) superaron por 113-126 a unos Cleveland Cavaliers (8-5) que venían de jugar -y ganar- 24 horas antes en Miami.
Scottie Barnes anotó 28 puntos, atrapó 10 rebotes y repartió 8 asistencias para los Raptors. Immanuel Quickley aportó otros 25 puntos.
Para Cleveland, sin Darius Garland, Donovan Mitchell anotó 31 puntos.
