La Cosa Nostra y la NBA, una historia basada en hechos reales

Parece de película, pero es real. Tras la detención de Terry Rozier y Chauncey Billups, el FBI desveló en una comparecencia en la que estuvo presente el director, Kash Patel, el arresto de 31 personas en una macrooperación en 11 estados. Lo más llamativo y sorprendente es que estén incluidas tres de las familias de la Cosa Nostra. Es decir, que esté incluida la mafia italoamericana.

Para contextualizar, tanto el jugador de los Miami Heat como el entrenador de Portland Trail Blazers fueron detenidos por temas de apuestas deportivas ilegales y partidas de póker. "Los cargos y arrestos que se han realizado en todo el país abarcan desde fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y apuestas ilegales", confirmó Patel ante los medios de comunicación.

Chauncey Billups, entrenador de los Blazers / Amanda Loman

En el caso de Rozier, se analiza un partido de marzo de 2023, cuando el jugador no volvió a saltar a pista después de diez minutos por unas molestias en el pie. Según los fiscales federales, Rozier había informado a un amigo de que apostaran cientos de miles de dólares a que su rendimiento en ese partido sería bajo. El partido lo acabó con escasos puntos, rebotes y asistencias por el tiempo en pista.

La segunda acusación, la de Billups, no tiene nada que ver con las apuestas en partidos de la NBA. En ese caso, se acusa al entrenador de Portland de atraer a jugadores a partidas de póker amañadas, organizadas por las familias de Cosa Nostra, y en las que las víctimas fueron defraudadas por cantidades superiores a los 7 millones de dólares.

La Mafia siciliana y americana que opera en Estados Unidos, tan conocida desde el primer tercio del siglo pasado, sigue existiendo, aunque de distinta forma. "Estas familias siguen existiendo y se dedicaron a negocios que eran mucho más rentables y presentaban muchos menos riesgos negativos, en términos de años de prisión que podrían enfrentar", asegura Drew Rolle, exjefe interino de la sección de crímenes organizados de Nueva York.

Lucky Luciano, una de las figuras más emblemáticas de la familia Genovese y Cosa Nostra / X

Las Familias de Estados Unidos apuestan, nunca mejor dicho, por los juegos de azar, apuestas deportivas en línea y estafas telefónicas. Miembros de las familias Genovese, Bonanno, Gambino estarían implicados en una operación que ha hecho saltar por los aires a toda la NBA, que confía en que no haya más implicados de su liga.

Apodos de los detenidos de Cosa Nostra

Algunos de los detenidos, como en la época dorada de la Mafia en Nueva York, tienen sus propios apodos: 'Albanian Bruce', 'Flappy' o 'The Wrestler', recordando a aquellos miembros históricos de las bandas como Lucky Luciano o Chin Gigante. Este caso es otro ejemplo de que el poder de las Familias no ha desaparecido, sino que simplemente ha evolucionado.

Adam Silver, comisionado de la NBA, ha solicitado controles más estrictos sobre la cuestión relacionada con las apuestas deportivas. De hecho, ha contactado con varias casas del país para que eliminen los mercados relacionados con jugadores con salarios bajos. Es decir, que los apostadores no tengan la opción de invertir su dinero en el rendimiento individual de figuras que no son tan relevantes en la liga norteamericana.