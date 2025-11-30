Cooper Flagg supera un record histórico de LeBron James

Cooper Flagg dejó huella en la historia de los Dallas Mavericks en sus dos partidos consecutivos contra los dos equipos angelinos de la NBA. Si el viernes por la noche, Flagg repartió 11 asistencias, la mayor cantidad en la historia de un joven de 18 años, en la derrota ante los Lakers, lo mejor llegaría un día después.

Flagg se convirtió en el jugador más joven en anotar 35 puntos en un partido, una hazaña que solo contaba LeBron James, y además fue mucho más satisfactoria porque la consiguió mientras lideraba a un equipo de Dallas, mermado por las lesiones, a una victoria por 114-110 sobre los Clippers en el Intuit Dome.

"Solo tiene 18 años, pero parece que ya ha jugado en esta liga", dijo el entrenador de los Mavs, Jason Kidd. "Lo hizo todo esta noche. Tenía el balón. Podrías llamarlo base o lo que sea, pero dirigió el ataque por nosotros. Condujo el balón. El balón tocó la pintura. Llegó al aro, llegó a la línea de tiros libres, dio un paso al frente y anotó tiros libres para nosotros en los últimos minutos. Su compostura en ambos extremos fue impresionante. Compite a un nivel muy alto. Lo vieron esta noche, pero también lo vieron anoche anterior", dijo.

Flagg celebra una acción en la victoria ante los Clippers donde logró su record anotador en su primer año en la NBA / NBA

Supera al mismísimo LeBron

LeBron James es el único otro jugador de 18 años en anotar 35 puntos en un partido de la NBA, tras haberlo hecho dos veces como rookie con los Cleveland Cavaliers en diciembre de 2023. El primer partido de 35 puntos de James lo logró cuando tenía 18 años y 348 días, cinco días más que Flagg el sábado por la noche.

El momento culminante de la actuación de Flagg, la mayor anotación de su carrera, fue una espectacular penetración y un mate a dos manos sobre el pívot de los Clippers, Ivica Zubac, seleccionado al Equipo Defensivo de la temporada pasada. Flagg atacó la canasta sin descanso durante todo el partido, con 13 de 22 en tiros de campo, ocho de ellos a menos de un metro de la canasta.

Ni James Harden pudo frenar a Cooper Flagg en su noche más inspirada / NBA

"Ser agresivo ahora mismo es obviamente lo correcto para mí, y eso es lo que me ha insistido el entrenador", dijo Flagg, quien también capturó ocho rebotes y dos asistencias en 38 minutos.

"Tengo que ser agresivo, y aceptaremos algunos errores, pero simplemente hay que ser agresivo y confiar en todo el trabajo. Mis compañeros tienen muchísima confianza en mí, y lo noto. Y cuando confían en mí, me permite sentirme libre ahí arriba", dijo la joven estrella, que llega a la NBA procedente de Duke.