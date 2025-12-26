Cooper Flagg recibe la ‘bendición’ de Stephen Curry

La joven estrella de Dallas Mavericks, Cooper Flagg, hizo historia en la tradicional jornada de Navidad en la NBA al convertirse en el primer rookie desde 1970, en conseguir al menos 25 pùntos, cinco rebotes y cinco asistencias, después de acabar con unos registros históricos de 27 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, en la derrota de los Mavericks en la pista de los Warriors (126-116).

Un registro en 36 minutos de juego que no pasó desapercibido entre algunos de los jugadores consagrados en la NBA como la estrella de los Warriors, Stephen Curry que no dudó en alabar el juego del joven jugador de los Mavericks, y que puede convertirse muy pronto en una de las grandes referencias de la Liga.

“Se trata de un anotador nato, un autentico competidor”, decía Curry al ser preguntado sobre Cooper Flagg. “La Liga se encuentra en muy buenas manos con jugadores como éste”, dijo Curry, que reconoció estar impresionado por su calidad a pesar de su juventud.

A Kerr también le impresiona

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, también dedicó unas palabras elogiosas al novato de los Mavs, calificándolo de talento increíble después de su partidazo en la Jornada de Navidad.

“Un talento increíble. Gran intuición, tamaño y capacidad atlética. El pase es lo que realmente destaca. En el último partido, lo puso todo en marcha desde la línea de tres. Pero hasta el último partido, no parecía una gran amenaza desde la línea de tres, así que se le puede ver crecer día a día”, dijo Kerr.

Flagg ha estado a un nivel excepcional en sus últimos seis partidos, promediando la asombrosa cifra de 27.5 puntos, 7.0 rebotes y 5.5 asistencias con un 52.6% de acierto en tiros de campo. En total esta temporada, el jugador de 19 años promedia 19.4 puntos, 6.4 rebotes y 3.8 asistencias en unos 34 minutos por partido.