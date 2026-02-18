La conversación sobre Eto'o que acabó con insulto de Doncic: "¡Que le jodan al Barça!"

El All-Star de la NBA ha dado para mucho. Incluso para hablar de fútbol. Pascual Siakam y Nikola Jokic, que no estuvo muy lejos de fichar por el Barça, iniciaron un debate a raíz de la camiseta que llevaba el jugador de los Toronto Raptors: una de Samuel Eto'o en su etapa con el Inter de Milán. Lo que nadie se esperaba era que fuera a intervenir una tercera persona, y esa fuera Luka Doncic.

"¿Qué sabes de Samuel Eto'o?", le preguntó Jokic a un Siakam que contestó: "Vamos, no me hagas esto. Es mi chico camerunés, somos del mismo país". El serbio era consciente de la poca cultura futbolística de su compañero de All-Star y quiso presumir de la suya propia. "¿En qué equipo jugó su mejor nivel?", volvió a retar Nikola. Fue entonces cuando Doncic entró en escena.

"¿Dónde jugó a su mejor nivel? Probablemente en el Barcelona", contestó Siakam, que prácticamente no pudo finalizar su respuesta antes de que contestara también el esloveno. "Que le den al Barcelona, soy del Madrid, hermano", soltó el base de Los Ángeles Lakers. Una frase que desató el pique también con Jokic.

"¿Sabes por qué Luka lo sigue todo? Porque apuesta a todo", remarcó el serbio, desatando las risas de sus compañeros. Eso sí, jugando con un tema delicado como el de las apuestas deportivas, tan a la orden del día en la NBA. Hace pocos meses del escándalo que salió a la luz en la liga norteamericana e involucraba a entrenadores y jugadores como Chauncey Billups y Terry Rozier.

Tanto Doncic como Siakam son seguidores del Real Madrid. Es por eso que el camerunés llevaba una camiseta de su compatriota Samuel Eto'o en su etapa en el Inter de Milán, donde precisamente contribuyó a la eliminación de los culés en la Champions League del año 2010, que acabaría conquistando bajo las órdenes de José Mourinho desde el banquillo.

Otros madridistas en la NBA

Precisamente, el otro gran camerunés de la NBA, Joel Embiid, es declarado madridista. "Mbappé es el mejor jugador del mundo y no puedo creer que lo tengamos el próximo año. ¡¡¡La vida es buena!!!", comentaba el jugador de los 76ers cuando el delantero francés fichó por el conjunto blanco. Además, ha celebrado siempre a través de 'X' los éxitos del club del que es seguidor.

Sin embargo, el madridismo más 'justificado' es el de Luka Doncic, que formó parte del club blanco durante varios años, incluidas las categorías inferiores. El esloveno sigue muy de cerca tanto la sección de fútbol como de baloncesto y ya dejó entrever que su deseo es retirarse en la capital española. "Me gustaría retirarme en el Real Madrid. Ellos me criaron".