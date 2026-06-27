Se complica el futuro de Aday Mara en los Thunder

Oklahoma City Thunder ha atado a su pívot titular. Isaiah Hartenstein es uno de los culpables de los éxitos de la franquicia en los últimos tiempos, y seguirá siéndolo hasta el año 2029. El jugador ha aceptado una rebaja salarial y prioriza quedarse en uno de los equipos más potentes de la NBA. Una noticia que afecta a Aday Mara, ya que ocupa la misma posición que el germano.

Los Thunder se están moviendo a la perfección y han conseguido ahorrar más de 200 millones en 11 días. Unos movimientos que permiten a la entidad cumplir con el límite salarial. Si además son capaces de retener a sus mejores jugadores, se trata de una jugada maestra. Y es que cada vez es más difícil que un quinteto titular se mantenga intacto durante varias temporadas.

Aday Mara, elegido por los Thunder en el pick 12 / NBA

No será fácil para Aday Mara tener minutos en pista. El perfil del zaragozano es muy similar al de Hartenstein, por lo que la continuidad del interior alemán le privará de un mayor número de minutos. Además, deberá competir con otros tres interiores que forman parte de la rotación, como son Chet Holmgren, Jaylin Williams y Thomas Sorber.

"Creo que todos entienden en el mundo en el que vivimos hoy, la NBA moderna, el valor de la protección del aro y Aday lo tiene. Siempre estamos enfocados en cómo internalizar lo que nos hace el mejor equipo, no necesariamente seguir lo que hace la liga", aseguró Sam Presti, general manager de OKC, sobre la incorporación del joven pívot español.

Isaiah Hartenstein, una de las figuras del OKC ganador de la NBA / Associated Press/LaPresse / LAP

"Todo importa durante tu carrera. Cada camino que tomes, siento que lo vas a disfrutar o que vas a aprender de él. Creo que simplemente tienes que aprovecharlo todo. No lo sé. Siento que fue aprendiendo y aprendiendo de esas experiencias como llegué hasta aquí. Creo en el destino. Pienso que hay cosas por las que tienes que pasar en la vida para aprender de ellas", dijo Mara en su presentación.

¿Trasladará sus números a la NBA?

Aday también puso en valor su pasado en España. "Jugar como profesional en España, durante un año cuando tenía 17 o 18 años, me ayudó mucho porque pude ver de cerca cómo es la vida de un jugador profesional. Eso me ha servido mucho y creo que ahora me resultará más fácil adaptarme a la vida profesional aquí. Al final, todas las lecciones que aprendes a lo largo de tu carrera te preparan para oportunidades como esta".

La temporada del zaragozano en la NCAA ha sido muy buena, promediando 12,1 puntos, 6,8 rebotes y 2,4 asistencias por partido, además de un sobresaliente 66,8% de acierto en tiros de campo. El objetivo será trasladar estos números a la NBA, donde en un principio no podrá contar con los mismos minutos que en Michigan Wolverines. Deberá ganarse cada oportunidad a pulso.