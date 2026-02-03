Los Clippers caen sin Harden y el mercado agita la NBA

Los Clippers tropezaron este lunes ante los Philadelphia 76ers (113-128) en un partido marcado por la ausencia de James Harden, cuyo futuro sigue en el aire a pocas horas del cierre del mercado de traspasos. En paralelo, Alperen Sengun firmó una noche descomunal con 39 puntos y 16 rebotes para liderar a Houston en Indianápolis, donde Kevin Durant fue baja de última hora.

Harden, de 36 años, se perdió su segundo partido consecutivo alegando “motivos personales”. Mientras tanto, ESPN reveló que los Clippers exploran un posible traspaso antes del cierre del mercado este jueves, con Cleveland Cavaliers como uno de los destinos que están sobre la mesa.

Sin su base estrella, Los Ángeles no pudo frenar a unos 76ers que se impusieron con autoridad, sumando su segundo triunfo sin Paul George, sancionado con 25 partidos por uso de sustancias prohibidas. Tyrese Maxey lideró a Philadelphia con 29 puntos, los mismos que Kawhi Leonard en el bando angelino.

Desde su victoria ante los Lakers el 20 de diciembre, los Clippers se habían erigido como el equipo más en forma de la NBA, con un balance de 17-4 y Harden como pieza clave del despegue. Una posible salida del escolta supondría un golpe directo a las aspiraciones del equipo.

Sengun tapa la baja de Durant

Alperen Sengun se adueñó del partido en Indianápolis con 39 puntos y 16 rebotes en la victoria de los Houston Rockets ante los Indiana Pacers (114-118), cubriendo la baja de última hora de Kevin Durant. El alero, que promedia 26,2 puntos por partido, se torció el tobillo izquierdo al pisar el pie de un aficionado, según explicó su entrenador, Ime Udoka.

Sengun estuvo bien acompañado por Jabari Smith Jr. (19 puntos) y un sólido Amen Thompson, que firmó 16 puntos y 11 rebotes. No bastaron los 27 puntos de Pascal Siakam ni los 25 de Bennedict Mathurin para unos Pacers superados en los momentos clave. Con un balance de 31-17, los Rockets son cuartos del Oeste tras encadenar tres victorias consecutivas.

Edwards no basta

Los Memphis Grizzlies (19-29) se impusieron a los Minnesota Timberwolves (31-21) por 137-128, pese a los 39 puntos de Anthony Edwards. Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 30 puntos, mientras que Ty Jerome, en su segundo partido tras perderse 46 encuentros por lesión, aportó 19 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes.

La diferencia estuvo en el banquillo: 52 puntos para los Grizzlies, por solo 13 de los Timberwolves. Ambos equipos, al igual que los Clippers, están inmersos en rumores de traspasos. Memphis valora la salida de Ja Morant, ausente en este partido, mientras que Minnesota estaría moviendo ficha por Giannis Antetokounmpo, quien, según ESPN, ha pedido el traspaso a los Bucks.

Charlotte no frena

Los Charlotte Hornets atraviesan su mejor momento del curso. Este lunes derrotaron a los New Orleans Pelicans (102-95) y encadenaron su séptima victoria consecutiva. LaMelo Ball lideró la remontada con 24 puntos, secundado por Kon Knueppel (17) y los 16 de Brandon Miller y Grant Williams, tras levantar una desventaja de 22 puntos al descanso.

En New Orleans, Trey Murphy III firmó 27 puntos, mientras que Zion Williamson sumó un doble-doble (14 puntos y 11 rebotes). Con este triunfo, los Hornets (23-28) se colocan a solo un partido de los Atlanta Hawks, que marcan el último puesto de postemporada.