¿Cómo puede clasificarse un equipo a la NBA europea?

Además de las plazas fijas con las que contarían algunos equipos de la NBA europea, quedarían cuatro por cubrir. Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA, quiso puntualizar cómo podrán conseguir las demás plantillas la oportunidad de formar parte de esta nueva competición, que contará a priori con Barça y Madrid como dos sedes permanentes.

"Si tienes un buen rendimiento en tu liga nacional, tendrás la oportunidad. Es una vía clara para cientos de clubes de toda Europa, y parte de nuestro trabajo es garantizar que esta esperanza exista y que se traduzca en inversión en el baloncesto, que se distribuye entre los cientos de clubes que participan en las ligas nacionales europeas", comentó.

Andreas Zagklis, junto a Adam Silver, comisionado de la NBA / Angel Colmenares

La idea es la de incluir al ganador de la BCL Champions League y realizar un torneo nuevo a final de cada temporada con los 6 o 8 campeones de las ligas nacionales y los demás equipos que han tenido un buen rendimiento en la Champions League, exceptuando al campeón. Además, también fijó el arranque del proyecto en "octubre de 2027".

La NBA Europa se pone fecha

"Octubre de 2027 es un objetivo realista. Es una colaboración, no será una competición de la NBA. Será una competición dirigida en gran medida por especialistas de la NBA, pero el papel de la FIBA no se limita a dar su aprobación a las competiciones. Su función es operar. Aunque el nombre NBA forme parte de su nomenclatura, esta no es una competición de la NBA, es una competición de la NBA y la FIBA", reconoció.

Zagklis también tuvo unas palabras para el Mundial femenino de 2026. "Jugamos en dos pabellones y el más pequeño de los dos tiene una capacidad de 9,000 espectadores. Por primera vez la venta de entradas está más avanzada que en cualquier otra Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de FIBA en la historia. Soy muy optimista de que tendremos una Copa del Mundo Femenina como ninguna otra", destacó.