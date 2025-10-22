El clamor de Michael Jordan: "Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica"

'Air Jordan' volvió a entrar en escena. La leyenda de los Bulls volvió como colaborador especial en el relanzamiento de las transmisiones de la NBA por NBC Sports, después de más de dos décadas de ausencia. Su participación marcó el inicio de una nueva serie titulada “MJ: Insights to Excellence”, donde el legendario exjugador busca “retribuir al baloncesto” y compartir su visión sobre el éxito y la dedicación.

Durante una conversación con el periodista Mike Tirico, Jordan explicó que su aparición responde a una necesidad personal de devolver algo al deporte que le dio todo, al mismo tiempo que prioriza su vida familiar sobre una exposición pública constante. “Tengo una obligación con el juego de baloncesto... como jugador, mi deber es transmitir mensajes de éxito y dedicación”, afirmó el seis veces campeón de la NBA durante el descanso del partido inaugural entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets.

A sus 62 años, Jordan conserva el espíritu competitivo que lo llevó a lo más alto, aunque admite que ya casi no toca un balón. Contó entre risas que recientemente que, durante la Ryder Cup, alquiló una casa. El propietario apareció con sus nietos. En la residencia había una pista de baloncesto y el propietario le pidió lanzar unos tiros. Jordan confesó que se puso nervioso al lanzar un simple tiro libre: “Esos niños habían oído historias sobre mí de hace 30 años. Sus expectativas eran enormes, y yo no había tocado un balón en mucho tiempo”, afirmo MJ. Finalmente, todo acabó bien: "El tiro entró, absolutamente, fue el ruido más placentero, me alegró la semana."

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue sin duda la confesión de MJ sobre su lamento por no poder volver a jugar: “Ojalá pudiera tomar una pastilla mágica, ponerme pantalones cortos y jugar al baloncesto otra vez. Extraño esa competencia. Pero prefiero estar aquí hablando con vosotros que arriesgarme a romperme el tendón de Aquiles”.

NBC adelantó que la próxima entrega de la serie se emitirá el 28 de octubre, donde Jordan hablará sobre la gestión de carga en la NBA moderna, un tema que genera debate entre las estrellas actuales.