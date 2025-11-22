Chris Paul se retirará a final de temporada

Nuevo adiós en la NBA. Uno de los mejores pasadores de la historia, Chris Paul, pondrá punto y final a su carrera tras 21 temporadas compitiendo al máximo nivel. "De vuelta en Carolina del Norte! ¡Qué viaje! Aún queda mucho por hacer... ¡Mucho agradecimiento por este último!". Con este mensaje en sus redes sociales, CP3 dejaba entrever que su etapa en la NBA llegaba a su fin. Más tarde, seria el periodista de la ESPN, Shams Charania, quien adelantaría el adiós de la estrella de los Clippers al final de la presente temporada.

El de Carolina del Norte, quien disputa su última temporada en Los Ángeles Clippers, deja de esta manera un legado histórico a sus espaldas. El base forma parte de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA. CP3, además, ha sido 12 veces All-star (una de ellas MVP del partido de las estrellas), 11 veces integrante del mejor quinteto de la temporada, 5 veces líder en asistencias y 6 veces líder en robos de la temporada.

En estas 21 temporadas, Chris Paul ha jugado para siete equipos diferentes (New Orleans, Clippers, Rockets, Thunder, Suns, Warriors y Spurs). CP3 es el segundo máximo asistente de la historia 1.363 partidos con una media de 9.2 asistencias. Paul tiene prácticamente alcanzar a John Stockton como máximo asistente de la historia de la NBA. El histórico base de los Jazz acumula 15.806 asistencias en 1.504 partidos, una cifra prácticamente inalcanzable para CP3 (acumula menos de 13.000 a día de hoy).