Chris Bosh (42 años) revela la recaída de su problema de salud que casi termina con su vida: "Estuve al borde de la muerte"

Si pensamos en uno de los mejores '4' de los últimos años en el baloncesto mundial tenemos que meter en la terna a Chris Bosh. Tanto en Toronto, como sobre todo en Miami, el ala-pívot fue uno de los primeros altos en abrirse gracias a una gran capacidad de lanzar desde la media distancia, junto con nombres como Dirk Nowitski o Pau Gasol.

Junto a LeBron James y Dwayne Wade, Bosh se coronó campeón en dos ocasiones y formó uno de los tridentes más temidos del siglo XXI en toda la NBA. Sin embargo, un problema de salud le obligó a terminar su carrera algunos años antes de lo que le habría gustado, en 2019 de forma oficial, aunque llevaba sin jugar desde 2016.

La razón fueron los coágulos sanguíneos que sufría a raíz de una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar. Un problema que de no tratarse puede suponer la muerte de quien los sufre y que tiene especial afectación en deportistas de élite.

Nueva trombosis en 2026

Aunque parecía que había superado sus problemas, Bosh ha reconocido recientemente que volvió a sufrir un nuevo problema relacionado con dicha afectación que le dejó al borde del colapso: "Tuve un episodio en enero. Prácticamente estuve a punto de morir y volví a la vida. No es broma. Tuve otra embolia pulmonar. Fue en enero. Estuve hospitalizado una semana", apunta en una entrevista con HoopsHype.

La primera ocasión en la que sufrió una afectación relacionada con su problema de salud fue en 2015, cuando reveló que se despertó un día sobre un charco de su propia sangre, motivo por el que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, donde le detectaron el coágulo que se le desplazó desde la pierna hasta el pulmón.

"Pensé que ya lo había superado, pero no es así. Se trata simplemente de asegurarme de seguir mi tratamiento al pie de la letra", comenta Bosh, que reconoce que es un problema que arrastrará el resto de su vida.

El caso de Victor Wembanyama

Actualmente la liga cuenta con otro hombre alto con problemas similares, aunque no tan graves. Se trata del unicornio por excelencia del baloncesto mundial, el pívot francés Victor Wembanyama, la cara de la liga estadounidense en la actualidad, o una de ellas.

Con toda una carrera por delante, tiene tan solo 22 años, Bosh le recomienda que nunca deje de tomar su medicación para que no se repita un episodio que dejó a la liga en vilo en febrero de 2025.

Victor Wembanyama, jugador de San Antonio Spurs. / CARLOS RAMIREZ / EFE

"A mí me pasó otra vez, me ocurrió dos veces, y ya no pude volver a jugar", señala el exjugador de Miami Heat, que añade que "En su caso, simplemente debe asegurarse de hacer todo lo necesario para mantener la sangre lo más fluida posible y cuidar su cuerpo fuera de la pista".

Hasta el momento, el coágulo de 'Wemby' no le ha causado más problemas y sigue con una de las carreras que más expectación ha generado en los últimos años, cruzando los dedos para no volver a sufrir un episodio similar.