Doncic alucina con Hugo González tras el Celtics - Lakers: "Es un jugador increíble"

Los Boston Celtics conquistaron el Crypto Arena y se llevaron sin prácticamente despeinarse el clásico frente a Los Angeles Lakers (89-111) en la noche en la que LeBron James llegó a 43.000 puntos en la NBA. LeBron es el líder absoluto de anotación en la historia de la NBA con 43.008 tras los 20 anotados este domingo contra el eterno rival. El segundo, otra leyenda de los Lakers, es Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos, casi 5.000 menos. Casi nada.

Precisamente, Abdul-Jabbar disfrutó en vivo de la gesta de LeBron, pues acudió al pabellón para participar en el homenaje a Pat Riley, campeón de cuatro anillos como entrenador de los Lakers (1982, 1985, 1987, 1988) y otro como jugador (1972). Una noche para el recuerdo en California... arruinada por el eterno rival.

Jaylen Brown y Payton Pritchard asumieron las riendas de la franquicia de Massachusetts para derrotar a los Lakers. Brown firmó 32 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, mientras que Pritchard, escogido MVP, hizo 30 puntos y 8 asistencias. Y Hugo González aportó cuatro puntos, tres rebotes, una asistencia y un robo. Pero lo más importante es que cumplió con la tarea que le encargó Joe Mazzulla: marcar a su ídolo, Luka Doncic.

El esloveno firmó 25 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 1 tapón en 33 minutos, pero de nada sirvieron para unos Lakers que sucumbieron ante Boston, que tuvo el partido controlado en todo momento. Luka y Hugo fueron forjados en la cantera del Real Madrid y, el esloveno, que fue muy bien frenado por el español, tuvo unas bonitas palabras hacia él: "Jugar contra Huga González fue muy especial. Obviamente, jugó en el mismo club que yo (el Real Madrid). Le deseo mucha suerte. Es un tipo increíble y un jugador increíble".