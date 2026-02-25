Los Celtics dominan a unos Suns sin Booker ni Brooks

Los Boston Celtics ganaron por 81-97 a los Phoenix Suns, que no contaron con Devin Booker ni Dillon Brooks, pese a la ausencia de Jaylen Brown en el equipo de Joe Mazzulla. Booker arrastra una distensión en la cadera derecha, mientras que Brooks estará más de un mes de baja por una fractura en su mano.

Con este panorama, Mazzulla dejó fuera del equipo a Brown -con una contusión en la rodilla-, su jugador más determinante esta temporada, emergiendo como firme candidato al 'MVP'.

Los Suns llevaron la iniciativa durante el primer tiempo, pero los Celtics se pusieron por delante poco antes del descanso (46-50), una ventaja que ya no perderían. Un parcial de 11-30 en el tercer cuarto dejó el partido visto para sentencia.

La franquicia de Phoenix ha firmado sus dos peores actuaciones ofensivas de la temporada de manera consecutiva, con los 77 puntos anotados el domingo ante los Portland Trail Blazers y los 81 de este martes frente a Boston.

Fue la cuarta victoria consecutiva para los Boston Celtics (38-19), que aprovecharon la derrota de los New York Knicks para afianzarse en la segunda posición del Este. Los Suns (33-26) son séptimos en el Oeste, en la primera posición de 'play-in'.

Los Cavaliers dejan en evidencia a los Knicks

Los Cavaliers ganaron con autoridad este martes a los New York Knicks (109-94) en la Rocket Arena de Cleveland y alcanzaron a los neoyorquinos en la tercera plaza de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs confirmaron su gran momento de forma y ganaron 6 de los 7 partidos desde la incorporación de James Harden, en una operación que vio a Darius Garland recalar en Los Ángeles Clippers.

Los Knicks solo tenían 6 puntos de desventaja al descanso, pero pagaron un tercer período en el que tan solo 3 de sus 24 tiros, uno de 12 en triples. Sus 11 puntos fueron castigados por los Cavs, que dispararon su ventaja hasta los 18 puntos y encarrilaron la victoria.