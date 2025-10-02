¡Cazan a Luka Doncic en una hamburguesería de comida rápida durante la pretemporada de los Lakers!

Luka Dončić ha sido criticado múltiples veces por su forma física. Aunque el esloveno, que empezó su carrera en el Real Madrid, se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más populares de la NBA, siendo seleccionado All-Star cinco veces, muchas veces se le ha acusado de supuesto sobrepeso, llegando algunas personas a decir que está "gordo" y a cuestionar sus hábitos alimenticios ya que, a pesar de su talento, parecía fuera de forma.

Pero este verano todo cambió. Se sometió a un cambio físico descomunal, hasta el punto de convertirse en un modelo fitness de la revista Men’s Health. Pero se ha vuelto a viralizar un video que le puede perjudicar a nivel social. Y es que el jugador de los Lakers, en pleno inicio de pretemporada, ha sido visto recogiendo un pedido en In-N-Out Burger, una cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida, especializada en hamburguesas y papas fritas.

Las imágenes se volvieron virales y ha sido bastante criticado, de nuevo, por redes sociales. Sin embargo, eso no quita que Doncic quiera darse un placer mientras sigue su estricta dieta de deportista.

El esloveno, estrella de Los Ángeles Lakers, afronta una temporada muy ilusionante. El propio jugador ha admitido que fue "complicado" llegar a mitad de temporada el curso pasado y que tener la oportunidad de trabajar junto al resto de sus compañeros en la pretemporada va a dar muchos beneficios a su equipo. “No tuvimos mucho tiempo la temporada pasada, y por eso la pretemporada es importante, para conocer a todos, ver qué le gusta a la gente. Tendremos muchos entrenamientos y estoy ilusionado”, dijo Doncic.

Doncic regresó a Los Ángeles tras su paso por el Eurobasket con Eslovenia e integra un equipo que se reforzó con Deandre Ayton y Marcus Smart, entre otros, de cara a la nueva temporada. “Añadimos buenas piezas, estoy ilusionado. Estoy contento por tener a compañeros que fueron rivales duros para mí en el pasado”, afirmó.