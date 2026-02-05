Los Cavs arrasan a la espera de Harden

A la espera del debut de James Harden, los Cleveland Cavaliers arrollaron por 124-91 a domicilio precisamente al exequipo de La Barba, Los Ángeles Clippers, en una jornada de la NBA marcada por el octavo triunfo consecutivo de los New York Knicks y por la incertidumbre sobre la posible salida de Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks.

Pocas horas después de una operación que llevó a Harden a Cleveland y a Darius Garland a Los Ángeles, Cavs y Clippers se vieron las caras en el Intuit Dome angelino, en un partido dominado de principio a fin por los visitantes.

Ni Harden ni Garland estuvieron disponibles para sus nuevos equipos. Donovan Mitchell firmó 29 puntos, nueve asistencias y cuatro robos, mientras que Jaylon Tyson aportó 17 puntos para los Cavaliers. Los Clippers no pasaron de un discreto seis de 28 en triples y sucumbieron pese a los 25 puntos de Kawhi Leonard.

Los Knicks ganan una batalla contra los Nuggets

Los Knicks necesitaron dos prórrogas y 42 puntos de Jalen Brunson para doblegar por 134-127 a los Denver Nuggets y celebrar su octava victoria consecutiva. Brunson añadió ocho rebotes y nueve asistencias, y el dominicano Karl-Anthony Towns contribuyó con 24 puntos y 12 rebotes, pese a recibir un fuerte golpe en la cabeza en el primer período que le provocó una profunda herida cerca de un ojo.

En los Nuggets, el serbio Nikola Jokic firmó su primer triple-doble desde su regreso tras la lesión de rodilla, con 30 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Jamal Murray protagonizó un partido espectacular sin premio: anotó 20 (18 consecutivos) de sus 42 puntos en el primer cuarto.

¿Calma antes de la tormenta en Milwaukee?

En un ambiente de expectación y frustración en el Fiserv Forum, los Milwaukee Bucks necesitaron la prórroga para vencer por 141-137 a los New Orleans Pelicans, en horas clave para conocer el futuro de Giannis Antetokounmpo.

El griego se encuentra actualmente de baja por una lesión en la pantorrilla y podría dejar la franquicia en la que ha militado toda su carrera en la NBA en las próximas horas. Ryan Rollins lideró a los Bucks con 27 puntos en una noche en la que los 44 puntos (12 triples) de Trey Murphy no fueron suficientes para los Pelicans.

Una de las franquicias que suenan como posible destino de Antetokounmpo son los Minnesota Timberwolves, que este miércoles remontaron 18 puntos de desventaja para asaltar Toronto. Anthony Edwards lideró a los Wolves con 30 puntos y guio a su equipo a su quinta victoria en los últimos seis partidos.

Triunfos para Hugo González y Santi Aldama

Los Boston Celtics se impusieron por 93-114 a los Houston Rockets en un partido que afrontaron sin Jaylen Brown ni Sam Hauser, y todavía a la espera de la incorporación de Nikola Vucevic. Derrick White y Payton Pritchard lideraron el ataque de Boston con 28 y 27 puntos, respectivamente. Luka Garza aportó 19 puntos, Baylor Scheierman sumó 15 puntos y 10 rebotes, y Neemias Queta firmó otro doble-doble con 10 puntos y 19 rebotes.

Noticias relacionadas

El rookie madrileño Hugo González aportó dos puntos y tres rebotes en algo más de 15 minutos en pista. También triunfó el canario Santi Aldama, titular en el quinteto de los Memphis Grizzlies, que se impusieron por 129-125 en la pista de los Sacramento Kings, colistas del Oeste (12-40). Aldama firmó 12 puntos, seis rebotes y dos tapones en 24 minutos, con cuatro de diez en tiros de campo.