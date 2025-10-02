Cambio radical para Anthony Davis en la NBA: "Para siempre"

Tras la marcha de Luka Doncic, los Dallas Mavericks contarán con su nueva estrella para esta temporada: Anthony Davis. El pívot estuvo presente en el Media Day de la franquicia y confirmó una noticia que nadie esperaba y lo va a perseguir hasta el final de su carrera: necesitará usar gafas protectoras durante todo lo que le queda de carrera profesional.

El pívot desveló este lunes que se sometió a una cirugía durante la pretemporada para solucionar un desprendimiento de retina en su ojo derecho. Aunque Davis se ha recuperado por completo de este problema, deberá usar gafas especiales en pista durante todo momento, por orden médica. "Me veréis con las Horace Grants", bromeó el jugador, refiriéndose al mítico jugador.

Anthony Davis, con los Dallas Mavericks / LM Otero

"No será así, pero seguro que llevaré gafas protectoras", aseguró Davis, que sufrió muchos golpes en la zona ocular durante la pasada temporada. El propio jugador cree que la lesión ocurrió cuando su compañero Daniel Gafford le dio un codazo accidental en la cara durante un partido del 2 de abril contra los Atlanta Hawks. No se dio cuenta hasta este verano de que no era una simple herida.

"Creo que cuando Gaff me dio un codazo, me causó algunos problemas en el ojo", dijo Davis. "Luego, en verano, siempre me hago una revisión de rutina. Me di cuenta de que tenía que operarme", dijo. Davis ha pasado gran parte del verano recuperándose de la cirugía ocular. Empezó a jugar partidos de 5 contra 5 en las instalaciones de los Mavs a finales de septiembre, pero ahora ya afronta el campamento de entrenamiento con la franquicia.

Anthony Davis, con las gafas en pista / X

"Creo que tenemos un buen equipo. Lo más importante de nuestro equipo es nuestra salud. Mantenernos sanos. Aparte de eso, creo que vamos a estar bien. Estoy feliz y emocionado de estar aquí. Quiero ganar aquí", aseguró. También dijo que el objetivo de los Mavs esta temporada es "ganar el campeonato", aunque no será ni mucho menos tarea fácil.

El ojo derecho de Davis estaba visiblemente enrojecido durante el Media Day del lunes. El pívot dijo que las gotas oftálmicas que le recomendaron los médicos contribuyeron al enrojecimiento. "El ojo se siente genial. Tengo que ponerme unas gotas, pero he recuperado la visión. Estoy listo para la acción", confirmó el jugador.