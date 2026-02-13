Cambio radical en el All-Star de la NBA: este es el nuevo formato

Los Ángeles vuelve a vestirse de gala para el fin de semana de las estrellas, pero esta vez con una vuelta de tuerca importante: la NBA estrena en 2026 un nuevo formato “Estados Unidos vs. Resto del Mundo” para intentar recuperar competitividad y tensión en un evento que llevaba años buscando el punto exacto entre show y intensidad. La cita grande será en el Intuit Dome (Inglewood, casa de los Clippers), y el partido del domingo deja de ser un duelo “clásico” para convertirse en un mini-torneo a tres bandas.

Así funciona el nuevo formato

El 75º All-Star Game se juega como un round-robin (liguilla) entre tres equipos —dos de jugadores estadounidenses y uno internacional— y desemboca en una final:

Tres equipos : USA Stars (los más jóvenes), USA Stripes (los más veteranos) y Team World (internacionales).

: (los más jóvenes), (los más veteranos) y (internacionales). Cuatro partidos de 12 minutos:

Stars vs World Stripes vs ganador del 1 Stripes vs perdedor del 1 Final (All-Star Championship) entre los dos mejores tras la liguilla (con desempate por diferencia de puntos si hiciera falta).

Los equipos

La NBA divide a los jugadores nacidos en EE. UU. en dos grupos por edad —los más jóvenes en USA Stars y los veteranos en USA Stripes— y junta a los internacionales en Team World. Estas son las convocatorias (incluyendo sustituciones por lesión ya anunciadas):

USA Stars (jóvenes)

En el equipo “joven” aparecen Scottie Barnes (Toronto Raptors), Devin Booker (Phoenix Suns), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jalen Duren (Detroit Pistons), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jalen Johnson (Atlanta Hawks) y Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers).

USA Stripes (veteranos)

La nómina de galones reúne a Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Kevin Durant (Houston Rockets), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (LA Clippers) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), junto a un movimiento marcado por las lesiones: Stephen Curry (Golden State Warriors) figura como All-Star pero no jugará, y su lugar lo ocupa Brandon Ingram (Toronto Raptors). Además, por la baja de Giannis Antetokounmpo, entra De’Aaron Fox (San Antonio Spurs).

Team World (internacionales)

El equipo internacional lo lidera una constelación global: Luka Dončić (Los Angeles Lakers), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), además de Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Pascal Siakam (Indiana Pacers) y Karl-Anthony Towns (New York Knicks). En el parte médico, la NBA indica que Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) están convocados pero no participarán, y el reemplazo de Shai es Alperen Şengün (Houston Rockets).

Y aquí entra tu apunte —que es clave para dejarlo fino en el artículo—: Norman Powell (Miami Heat), que inicialmente estaba en USA Stripes, pasa a Team World por sus vínculos con Jamaica (raíces/ties), según el comunicado oficial de la NBA

Dónde se puede ver en España

En España, el All-Star y el resto del fin de semana se podrá seguir en DAZN y también mediante NBA League Pass (la plataforma oficial). Además, la nueva etapa de derechos en España incluye a Amazon Prime Video como otra gran ventana de NBA, según el paquete/selección de contenidos. Los partidos arrancarán a partir de las 23h (hora española).