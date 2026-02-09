Cam Thomas, un fichaje de lujo para Antetokounmpo

La situación en Milwaukee ha dado un giro de 180 grados. Los Bucks han pasado de mirar de frente a un futuro sin Giannis Antetokounmpo a cerrar un equipo que vuelve a ilusionar a la ciudad. Todo ello, tras un final de mercado en una franquicia que sigue teniendo al griego como su principal estandarte. Ahora, los Bucks incorporan una nueva pieza para satisfacer las necesidades de Giannis y conseguir que Milwaukee vuelva a ser un equipo competitivo.

Un fichaje sorpresa

Si bien es cierto que el periodo de traspasos finalizó el pasado jueves 5 de febrero, son muchos los equipos que siguen muy pendientes de la agencia libre para completar sus plantillas con los mejores efectivos posibles. En este contexto, uno de los nombres más destacados era el de Cam Thomas. El base lideraba a los Nets antes de ser cortado y era uno de los jugadores más importantes del equipo de Jordi Fernández.

Sin embargo, los Brooklyn Nets prescindieron de Cam Thomas principalmente por decisiones de plantilla y salario tras el trade deadline. En la franquicia necesitaban liberar un puesto para encajar movimientos recientes y, al no lograr traspasarlo a tiempo, optaron por cortarlo. También influyeron factores deportivos, como su encaje en el proyecto, las críticas por su defensa y su eficiencia, además de sus ausencias por lesión. Por último, algunos reportes apuntan a una posible tensión entre el jugador y la franquicia en el tramo final de la temporada.

Cam Thomas, en uno de sus últimos partidos con los Nets / Associated Press/LaPresse / LAP

Hasta la fecha, Thomas promedia 15,6 puntos por partido, el segundo máximo anotador en Brooklyn, solo superado por Michael Porter Jr. Con su llegada a los Bucks, el base se suma a un equipo que ya cuenta con hasta tres jugadores que promedian más de 15 puntos por partido (Antetokounmpo, Kevin Porter Jr. y Ryan Rollins), algo que puede suponer un salto tremendo de calidad para una franquicia que ha dado un giro radical a su futuro.

A sus 24 años, Cam Thomas cambia Brooklyn por Milwaukee, donde también aterrizó Ousmane Dieng, un jugador que, en una sola noche, pasó por cuatro equipos diferentes (Thunder, Hornets, Bulls y, finalmente, Bucks). Thomas llega para ocupar una posición delicada en unos Bucks que, desde el adiós de Lillard, no han encontrado un sustituto de nivel para la posición de base.

Tras esta incorporación, los Bucks han dado un salto de calidad importante a una plantilla que sigue contando con Giannis Antetokounmpo, algo que parecía imposible a principios de temporada. De esta manera, con un equipo joven y jugadores con mucha proyección, Milwaukee suma una nueva pieza para ofrecerle a Giannis aquello que lleva tanto tiempo pidiendo: un equipo competitivo, capaz de ganar desde el primer día.