Buen debut de Aday Mara en la Summer League de la NBA

Aday Mara debutó en la Liga de Verano de la NBA esta pasada madrugada en la derrota de Oklahoma por 111-74 frente a los Grizzlies. El gran protagonista del encuentro fue Cameron Boozer. El número tres del Draft firmó una destacada actuación, con 15 puntos —7 de 11 en tiros de campo—, además de cuatro asistencias y cuatro rebotes.

Mara, por su parte, fue uno de los jugadores más destacados de OKC. El pívot maño acabó con 10 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias y dos tapones. Fue la primera carta de presentación de Aday Mara en la NBA, y el español dejó acciones de mucho nivel, con pases de pista a pista y un elegante ‘fadeaway’ que le sirvió para demostrar que no es un pívot convencional.

El plan de los Thunder

Oklahoma tiene claro que Aday Mara será un jugador importante para la franquicia. Su impacto en la pista, sumado a su gran físico, serán claves para los próximos años en OKC.

Las carencias que mostró el equipo en las Finales de Conferencia ante los Spurs y, sobre todo, el hecho de no poder frenar a Wembanyama, llevaron a los Thunder a apostar por el pívot español. De hecho, en Oklahoma se habla de que Mara es el plan anti-Wembanyama de los Thunder. Es decir, una estrategia para hacer frente al aplastante dominio que mostró el francés ante el juego interior de OKC.

Además, la renovación de Isaiah Hartenstein también será importante para Mara, aunque no desde un punto de vista negativo. La idea de Oklahoma es contar con dos hombres grandes en la posición de cinco y evitar que, cuando no esté el alemán, el equipo note su ausencia.

Chet Holmgren y Victor Wembanyama, en un partido / NBA

De esta manera, también se libera mucho a Chet Holmgren, un jugador que quedó especialmente tocado tras su duelo ante Wemby en las Finales del Oeste. Los Thunder debían mejorar el juego interior si querían volver a ser aspirantes al título, y Aday Mara es la gran apuesta de los de Mark Daigneault.

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La Summer League es ahora el gran escaparate del pívot de Zaragoza. Un escenario ideal para demostrar de lo que es capaz y enseñar a los Thunder que puede ser la pieza que les faltaba para volver a reinar en la NBA.