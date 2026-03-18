¡Los Bucks quieren acabar con Antetokounmpo!

Los Milwaukee Bucks no están firmando la temporada que les gustaría. Ni siquiera su principal estrella, Giannis Antetokounmpo, está destacando a nivel individual. La franquicia está muy lejos de poder acceder a los playoffs, por lo que le han propuesto al griego que descanse hasta final de curso, priorizando su recuperación de los problemas musculares que ha sufrido estos meses.

Aunque 'Anteto' se haya perdido un total de 32 partidos esta temporada, su idea no es la de parar ni mucho menos. Quiere acabar la temporada, aunque peligre su rodilla con ello. Según el periodista Shams Charania, se han celebrado en las últimas horas varias reuniones para tratar esta situación y los Bucks le han vuelto a proponer dar por concluido el curso.

Giannis Antetokounmpo, durante un partido / AP

"Quiero ser un Milwaukee Buck por el resto de mi carrera. Pero quiero serlo ganando, no jugándome la vida por entrar en playoffs. No estoy acostumbrado al baloncesto inconsistente. Si ves mi cara durante los partidos, estoy frustrado. Sé que no vamos a ganar todos los días, pero es una cuestión de cómo nos ocupamos de nosotros mismos", comentaba el griego hace unos meses.

Cuando está sano y en pista, las estadísticas de Antetokounmpo son muy buenas, con 27,6 puntos, 9,8 rebotes y 5,4 asistencias por encuentro. Sin embargo, no han servido mucho para evitar el mal balance de los Bucks, que han ganado 28 partidos y perdido 40. La última esta misma madrugada ante los Cleveland Cavaliers.

"Veo otros equipos, cómo son y cómo juegan, lo conectados que están y cómo la gente hace las cosas correctas. Quiero eso. Quiero eso para mi equipo", reconoció Antetokounmpo, que ha sonado como refuerzo para varias franquicias la próxima temporada. Una de ellas es la de los Lakers, que podrían juntarlo con Luka Doncic.

La guerra entre Antetokounmpo y los Bucks sigue, y no parece que se vaya a prolongar más allá de verano. Sería una despedida triste, teniendo en cuenta la importancia que ha tenido el griego para la franquicia en los últimos años.