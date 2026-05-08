Brad Stevens, jefe de los Celtics, sobre Hugo Gónzalez: "Es clave para nuestro futuro"

La temporada de Boston Celtics ha acabado antes de lo esperado. Tras caer en la primera ronda de los playoffs, toca analizar el curso y el rendimiento individual de cada miembro de la plantilla. Se esperan movimientos este verano en Massachusetts. Brad Stevens, presidente de operaciones de Boston, habló sobre algunos jugadores y dedicó unas bonitas palabras a Hugo González.

"La realidad es que Hugo ha tenido un gran año rookie y es una parte clave de nuestro futuro, porque su capacidad atlética puede estar a la altura en los partidos importantes. Eso es algo real: se ve, se sabe. Su fuerza está fuera de lo común. Probablemente es uno de los jugadores más fuertes de nuestro equipo en relación peso-fuerza ahora mismo, con solo 20 años. Así que tiene un futuro brillante", inició.

Brad Stevens habla sobre Hugo González / X

"Dicho esto, no marcó diferencias respecto a otros jugadores de la rotación. Como miembro de la front office, no puedo sentarme aquí y decir que una persona debería haber jugado por encima de otra, porque no hubo suficiente diferencia. Yo sabía que Jaylen debía jugar, sabía que Derek debía jugar, sabía que Payton debía jugar… pero al final, eso es parte de un equipo", finalizó el estadounidense.

El rendimiento de Hugo González en los playoffs dejó mucho que desear. En las tareas defensivas siguió cumpliendo, aunque sin destacar tanto como en la fase regular, mientras que en el apartado ofensivo estuvo particularmente errático. No anotó ni un solo punto en toda la serie contra Philadelphia 76ers y prácticamente no saltó a pista más allá del partido decisivo (13 minutos).

Hugo González, en los Boston Celtics / @Celtics

El regreso de Jayson Tatum fue una buena noticia para el equipo, aunque no tanto para Hugo González en lo individual. El estadounidense ocupa su posición en la pista y, como es evidente, su vuelta provocó que el español saltara menos a pista y perdiera protagonismo. Sin embargo, no hay que olvidar algunas actuaciones increíbles que ha hecho este curso.

Su mejor actuación como 'rookie'

Una de ellas pasó a la historia de la franquicia. En marzo, firmó un partido a la altura de Larry Bird, protagonizando un doble-doble impresionante: 18 puntos y 16 rebotes. Un mes antes, se convirtió también en el rookie con el mejor +/- por partido de toda la historia de la NBA (5,36), superando a Tim Duncan, que ocupaba la primera posición.

Hugo cierra la primera temporada habiendo jugado 74 partidos en la temporada regular, con una media de 14,6 minutos en pista. "Un jugador tan joven como yo puede mejorarlo absolutamente todo, simplemente (debo) seguir trabajando, confiar en el proceso más que en el resultado a corto plazo, y confiar en que el trabajo dará frutos para el futuro", reconoció hace unas semanas. Su camino en la NBA solo acaba de comenzar.