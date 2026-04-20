Boston y Oklahoma arrollan a sus rivales, Wembanyama brilla ante Portland y bombazo en Detroit

Esta madrugada nos ha dejado cuatro nuevos duelos de los playoffs de la NBA. En ella, Boston aplastó a Philadelphia por 123-91, Oklahoma City barrió a Phoenix por 119-84, Orlando dio la sorpresa en Detroit con un 112-101 y San Antonio cerró la noche imponiéndose 111-98 a Portland con un imperial Wembanyama.

Los Celtics recuperan al mejor Tatum

Boston abrió la noche con una exhibición coral y una vuelta muy seria de Jayson Tatum. El alero firmó 25 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en su regreso al escenario de playoffs, mientras Jaylen Brown añadió 26. Los Celtics no fueron por detrás en ningún momento, llegaron a tener 35 de ventaja y castigaron a unos 76ers muy cortos de tiro exterior, apenas 4 de 23 en triples. Tyrese Maxey, con 21 puntos, fue el único foco estable en un Philadelphia que además sigue esperando el regreso de Joel Embiid.

Los campeones quieren más

Oklahoma City siguió el mismo guion de autoridad absoluta. El campeón defensor estrenó su serie ante Phoenix con un partido de control total, impulsado por los 25 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, los 22 de Jalen Williams y el impacto de Chet Holmgren. Aunque Shai no estuvo fino en el tiro, dominó desde la línea y los Thunder rompieron el encuentro muy pronto. Phoenix naufragó con un 34,9 por ciento en tiros de campo y nunca encontró ritmo ni respuestas ante la presión y la velocidad de OKC.

Bombazo en Detroit

La sorpresa de la noche llegó en Detroit. Orlando, octavo del Este, asaltó la pista del primer cabeza de serie con un partido maduro y sin temblores. Paolo Banchero lideró con 23 puntos y 9 rebotes, Franz Wagner apareció en el último cuarto con 11 de sus 19 puntos y el equipo de Jamahl Mosley siempre jugó con ventaja. Ni siquiera los 39 puntos de Cade Cunningham evitaron otra noche negra en casa para unos Pistons que alargan una histórica mala racha local en postemporada.

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Wembanyama va muy enserio

San Antonio puso el broche con el estreno soñado de Victor Wembanyama. El francés debutó en playoffs con 35 puntos y marcó el tono de unos Spurs más físicos, más precisos y mucho más cómodos que Portland. Fox y Castle acompañaron bien en la creación, y el equipo texano dominó el rebote y el triple. Deni Avdija sostuvo a los Blazers con 30 puntos y 10 rebotes pero no fue suficiente para frenar a un Wembanyama que busca su primer anillo de la NBA.