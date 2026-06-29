¡Bombazo en la NBA! Movimiento clave para juntar a Curry y LeBron James en los Warrios: "Esto lo cambia todo"

En las últimas horas, se ha especulado mucho en la NBA sobre la posibilidad de que los Warriors consigan juntar a Stephen Curry y LeBron James en la Bahía. Todas las informaciones apuntan a que los de San Francisco tratarán de convencer a los Wizards también para fichar a Anthony Davis y de este modo convencer a la estrella de los Lakers, que se reencontraría con su excompañero y con quien fue campeón de la NBA de púrpura y oro.

Esto conformaría un 'Big 4' con Curry, LeBron James, Anthony Davis y Draymond Green como protagonistas. Una asociación que se habría complicado muchísimo si este último no hubiera activado la palanca que puede haber cambiado el rumbo de toda la 'offseason' de la NBA.

Curry, LeBron James y Anthony Davis en un Warriors - Lakers / EFE

Y es que el legendario jugador de los Warriors ha declinado su 'player option' por valor de 27,7, millones de dólares, a sus 36 años, para volver a firmar más tarde por un contrato inferior. Esta maniobra le permitiría a la gerencia gozar de un espacio salarial clave para la incorporación de LeBron James en la agencia libre. ¡Todo un bombazo en la NBA!

Rivales durante muchos cursos y protagonistas de algunas de las mejores finales de la historia de la NBA, los dos jugadores nacidos en Akron se juntarían ahora en la bahía para intentar lograr el milagro de un último campeonato. ¡El quinto para los dos! Pese a su avanzada edad, Curry (38) y LeBron (41), ambos están rindiendo a un nivel fuera de lo común, lo que los convertiría en un equipo temido por cualquier franquicia de la mejor liga de baloncesto del mundo.

LeBron James y Draymond Green en una acción de partido de un Cavaliers - Warriors / EFE

"Abre una puerta a la llegada de LeBron James"

"El alero de los Golden State Warriors, Draymond Green, rechaza su opción de jugador por 27,7 millones de dólares para convertirse en agente libre, según fuentes que informan a ESPN. Este movimiento le da a los Warriors flexibilidad para perseguir a LeBron James en la agencia libre y a Anthony Davis mediante un traspaso para formar un 'Big 4'", han sido las palabras que ha usado Shams Charania, el mayor especialista en el mercado de fichajes de la liga, para anunciar este movimiento que ha sorprendido a toda la NBA.

"Este movimiento abre la puerta a que los Warriors puedan ofrecerle un 'mid-level exeption' de 15 millones a LeBron. Los Lakers quieren volverlo a firmar en la agencia libre, pero por lo que sé no ha estado disponible para una reunión con ellos y ahora vemos este movimiento de Green, con quien comparte representante. Sin su renuncia no podrían optar a ofrecerle a LeBron los 15 millones. Esto es potencialmente, potencialmente una pieza de dominó muy grande que cambia toda la 'offseason' de la NBA", ha declarado Brian Windhorst, periodista de la ESPN.

LeBron James y Draymond Green, rivales en la pista, comparten una gran amistad y también, representante / EFE

Conexión Green-LeBron James-Davis

A ambos no solo les une una gran amistad y el respeto mutuo de dos jugadores que se han enfrentado al máximo nivel, sino que también comparten el mismo representante, Rich Paul. Un factor clave que en Estados Unidos ya ven como 'decisivo', apuntando a que la renuncia de Green a su 'player option' esconde un posible pacto previo. A su vez, la cuarta pieza del megamovimiento de los Warriors, Anthony Davis, también forma parte de la cartera del agente. Todo encaja.

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Es más, estas tres estrellas de la NBA, también están ligados en proyectos lejos de las canchas. Lobos 1707 Tequila es el negocio en el que comparten inversión. Además, Green y LeBron, forman parte del grupo inversor que participa en la compra de un equipo en la expansión de la Major League Pickleball (MLP) y el ala-pivot de los Warriors, también se ha sumado en colaboraciones con la marca 'Uninterrupted', que forma parte de la corporación de The SpringHill Company, propiedad de la estrella de los Lakers.