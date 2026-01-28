Bombazo en la NBA con Giannis Antetokounmpo

El mercado de fichajes de la NBA puede cerrarse este próximo 5 de febrero con un megatraspaso que vuelva a cambiar el futuro de la liga y es que este miércoles ha saltado la gran sorpresa: Giannis Antetokounmpo ha pedido a los Milwaukee Bucks que estudien su salida, tal y como informa Shamps Charania. Y estos ya escuchan ofertas.

El dos veces MVP está listo para cambiar de aires y dejar atrás la que ha sido su casa desde que aterrizó en la NBA 12 años atrás. Y con esta noticia, son muchos los equipos que ya han empezado a estudiar qué paquetes atractivos de jugadores y picks del Draft pueden ofrecer a los Bucks.

Si bien es cierto que en la información de ESPN dada por el mismo especialista en traspasos de la mejor liga de baloncesto del mundo, se especifica que su marcha también podría plantearse de cara al curso que viene, todo dependerá del nivel de ofertas que les puedan hacer llegar en estos próximos días.

Milwaukee no marcha bien en la Conferencia Este. Actualmente duodécimos en la tabla con un récord de 18-27 y 3-7 en los últimos 10, las previsiones no pintan bien dado que el griego estará fuera de las pistas durante un tiempo tras sufrir una distensión en los abductores. Sin confirmar el tiempo de baja, las primeras informaciones afirmaban que estaría entre 4 y 6 semanas de baja.

LLEVA MESES AVISANDO

La misma información también explica que Antetokounmpo lleva meses avisando a la gerencia de los Bucks que quiere salir. A sus 31 años, podría firmar una extensión 'supermax' por 4 años de 275 millones de dólares el próximo 1 de octubre. Sin una extensión, podría convertirse en agente libre sin restricciones en 2027 al rechazar una opción de jugador de 62.8 millones de dólares ese verano, por lo que los interesados, querrán conocer si quiere vincularse a la franquicia a largo plazo.

Sus declaraciones en enero, ya dejaron abierta la puerta de su traspaso. Al ser preguntado por si acabaría la temporada en Milwaukee, el griego no se comprometió afirmando que: "No lo sé, lo voy viendo día a día".

Noticias relacionadas

CURRY, AL ACECHO

Desde Sports Illustrated explican que los Warriors ya le habrían hecho saber a los Bucks que quieren optar a contratar a Antetokounmpo, juntándolo así a Stephen Curry. Un traspaso que de darse, posicionaría de golpe a los de la Bahía como aspirantes al anillo. Queda ver lo que podrían ofrecer, pero con Kuminga en la rampa de salida y la lesión de larga durada de Jimmy Butler, las opciones irían por ahí.