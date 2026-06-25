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NBA

¡Bombazo! LaMelo Ball, traspasado de los Charlotte Hornets a los Minnesota Timberwolves

El base pone punto y final a su paso por Charlotte Hornets tras cinco temporadas

LaMelo Ball en un partido de los Hornets

LaMelo Ball en un partido de los Hornets / Hornets

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Joan Fonollà

Joan Fonollà

Tras lo de Antetokounmpo, llega la segunda bomba de la semana: LaMelo Ball, traspasado a los Minnesota Timberwolves junto al base Josh Green. A cambio, los Wolves envian a los Hornets a Naz Reid, una primera ronda no protegida del Draft de 2033, tres intercambios de picks de primera ronda correspondientes a los años 2028, 2029 y 2030, y tres segundas rondas (2029, 2032 y 2033). Un movimiento que unirá en Minnesota a Anthony Edwards, pick 1 del Draft de 2020, y a LaMelo Ball, pick 3 de ese mismo año.

La realidad es que los Hornets llevaban algún tiempo buscando traspasar a LaMelo Ball. Los Wolves han tirado la casa por la ventana por un jugador que dará un salto de calidad a un equipo que luchará por estar arriba en el Oeste, junto a Thunder y Spurs. El movimiento juntará a dos de las grandes estrellas de la generación de 2020 en un equipo que ya puede considerarse claro candidato al título.

Por su parte, los Charlotte Hornets reciben a Naz Reid, un jugador muy interesante para reforzar el interior de un equipo que reúne mucho talento joven y que construirá su proyecto en torno a Brandon Miller y Kon Knueppel. El rookie ha firmado una temporada espectacular, aportando 18,5 puntos por partido, 5,3 rebotes y 3,4 asistencias. Unas estadísticas que no están muy lejos de las generadas por Ball esta campaña: 20,1 puntos, 4,8 rebotes y 7,1 asistencias.

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Sin duda, se trata de un movimiento clave para unos Wolves que buscarán conquistar el primer anillo de su historia, reuniendo a dos de los mejores jugadores de la liga.

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