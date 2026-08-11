¡Bombazo!: El Hapoel Tel Aviv negocia con Russell Westbrook

La incertidumbre en torno a Russell Westbrook como agente libre ha alimentado las especulaciones sobre su posible marcha a Europa, que se ha convertido en destino cada vez más atractivo jugadores de la NBA. A pesar de haber sido MVP, el veterano base ha tenido dificultades para encontrar un nuevo equipo de la Liga, lo que genera dudas sobre su próximo paso.

Esa incertidumbre ha desatado rumores que lo vinculan con el Hapoel de Tel Aviv. El periodista de la NBA, Marc Jacobs, afirmó en X que, según The Athletic, Westbrook y el Hapoel Tel Aviv tienen "interés mutuo" y están en conversaciones. "El ex MVP está considerando seriamente mudarse a Europa esta temporada", escribió Jacobs.

Sin embargo, fuentes cercanas a Westbrook indican que prioriza un contrato con la NBA. Los Sacramento Kings y los Houston Rockets se han mencionado como posibles destinos. Según algunas informaciones los Kings están "abiertos a un reencuentro", aunque persisten las dudas sobre su adaptación a la rotación.

El propietario del Hapoel, Ofer Yannay, está tratando de convencer a la estrella de que fiche por su equipo / HAPOEL

18 temporadas en la NBA

Los Rockets, por su parte, buscan otro líder en el vestuario para guiar a su joven núcleo. La experiencia de Westbrook podría complementar su presencia veterana y ayudar en sus aspiraciones de playoffs. Westbrook ha jugado 18 temporadas en la NBA logrando un MVP, dos títulos de máximo anotador y nueve selecciones al All-Star. Sin embargo, su estilo se ha vuelto menos compatible con la NBA actual.

Westbrook llevó a la cima a Oklahoma donde jugó sus mejores años / NBA

Los equipos ahora priorizan el espaciado y la circulación del balón por encima de los bases que juegan mucho uno contra uno, y el tiro exterior de Westbrook sigue siendo su principal debilidad. La temporada pasada solo anotó el 33,8% de sus triples, por debajo del promedio de la liga del 36%.

En una reciente entrevista con CNN, Westbrook habló con optimismo sobre su agencia libre. "Sinceramente, no pienso en ello", dijo. "Me encanta jugar al baloncesto, y si se da la oportunidad, perfecto, y ese es mi plan".

Por ahora, aunque los Kings y los Rockets han mostrado interés, no hay ningún acuerdo inminente. Los rumores sobre su posible salida a Israel crecen, si Westbrook finalmente decide dar el salto a la Euroliga, que sería, sin duda, la noticia del verano.