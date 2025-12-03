¡Bombazo! Antetokounmpo podría salir de los Bucks

Se está calentando de nuevo el mercado de traspasos en la NBA y esta vez el protagonista absoluto es Giannis Antetokounmpo. Según Shams Charania, el astro griego y su agente, Alex Saratsis, están en conversaciones con los Milwaukee Bucks para encontrar una solución sobre el futuro del dos veces MVP: valorar si es mejor seguir en Wisconsin o abrir la puerta a un traspaso.

El terror se apodera de la ciudad

Ayer, Antetokounmpo protagonizó un movimiento llamativo en sus redes sociales. El dos veces MVP de la NBA borró la gran mayoría de sus publicaciones relacionadas con los Bucks en ‘X’, llegando a eliminar todo hasta 2021 y dejando como primera publicación una felicitación a Kobe Bryant, además de retirar prácticamente todo el contenido de Milwaukee en Instagram, manteniendo solo las publicaciones de su anillo de campeón y del In-Season Tournament. Un gesto que generó confusión y encendió todas las alarmas entre los aficionados de Milwaukee. De hecho, muchos toman esta acción del griego como una manera de meter presión a los Bucks en busca de un traspaso definitivo.

Giannis ya pidió el traspaso… y puso sus condiciones

Hoy, el periodista Brian Windhorst ha añadido aún más gasolina al fuego al desvelar que Giannis Antetokounmpo solicitó el traspaso a los Milwaukee Bucks antes del inicio de la temporada 2025-26. Sin embargo, el griego habría decidido dar marcha atrás y comprometerse con el equipo durante el curso, con una condición muy clara: mantenerse en un contexto competitivo y con opciones reales de ganar.

De momento, la realidad deportiva no acompaña. Los Bucks son undécimos en la Conferencia Este, con un balance de 9-13, muy lejos de las expectativas de un equipo llamado a pelear por el título. Un escenario que podría inclinar la balanza y hacer que el futuro de Antetokounmpo en Milwaukee esté más en el aire que nunca.