Los Blazers se meten el el Playoff de la NBA y los Hornets se cargan a Miami en el Play-In

Portland Trail Blazers se impuso en el torneo de los 'play-in' por 110-114 a los Phoenix Suns, asegurando su plaza para los 'playoffs' tras un duelo que se decidió en el último suspiro y que mandó a los de Arizona a la repesca. Los Suns comenzaron con un formidable arranque en el que firmaron un 66,7 % en tiros de campo durante el primer cuarto, aupados por la voracidad de Devin Booker (22 puntos, 7 de 17 en tiro) y Jalen Green (35 puntos, 14 de 29 en tiro).

Ambas estrellas lideraron la ofensiva al cosechar 22 de los 33 puntos iniciales y permitiendo que el equipo galopara con ventaja mientras los Blazers que buscaban su sitio en la pista. La reacción de Portland no se hizo esperar al mejorar notablemente su acierto en el tiro durante el segundo cuarto logrando revertir la inercia del choque para ponerse por delante en el marcador justo antes del descanso, con una ligera ventaja de 62-65.

En este escenario emergió Deni Avdija para firmar una actuación increíble, al superar con 26 puntos la primera mitad partido, aunque terminó ofreciendo un recital aun mayor al sentenciar el encuentro como el máximo anotador con 41 puntos (15 de 22 en tiro y 12 asistencias). La intensidad del choque disminuyó durante un tercer cuarto marcado, donde ninguno de los equipos estuvo fino en lanzamientos. El periodo concluyó con un ajustado 83-82 a favor de los Blazers que mantenía la incertidumbre hasta el final.

Hasta a los instantes finales llegaron con una diferencia mínima: a falta de solo 8 segundos para el final, los Suns lideraban el marcador por apenas un punto. Los de Portland sellaron así su clasificación directa a los 'playoff' y se medirá en la primera ronda contra los San Antonio Spurs, segundos clasificados de la temporada regular de la NBA. Por su parte, los de Phoenix dispondrá de una segunda oportunidad para entrar en la fase final y se enfrentarán al ganador del duelo entre Los Angeles Clippers y los Golden State Warriors, que tendrá lugar mañana.

Charlotte Hornets selló su permanencia en el torneo 'play-in' de la Conferencia Este al imponerse por un épico 127-126 ante Miami Heat, en un reñido duelo que transcendió el tiempo reglamentario para decidirse en una prórroga de infarto. El encuentro comenzó con una ligera ventaja para los Hornets, quienes aprovecharon su condición de locales para sobreponerse en el primer cuarto por un 26-24. El estadounidense LaMelo Ball fue el motor del equipo con 30 puntos (12 de 31 en tiro y 10 asistencias) encontrar huecos constantes en la defensa de Miami.

El base de los de Charlotte anotó 17 puntos en los dos primeros periodos, permitiendo que el marcador se apretara hasta el 52-54 al descanso. La efectividad de los Heat alcanzó un notable 57,1 % en tiros de campo durante el tercer cuarto, manteniendo la presión sobre el conjunto de los Hornets. No obstante, los locales respondieron con una táctica ofensiva superior que les permitió tomar distancia y cerrar el periodo con ventaja de 89-83. LaMelo fue decisivo en el desempate de este cuarto, apoyado por los 14 puntos combinados de Brandon Miller (23 puntos, 9 de 17 en tiro) y Coby White (19 puntos, 7 de 15 en tiro).

El último periodo se mantuvo muy abierto hasta el último suspiro, con los Heat poniendo la maquinaria a tope ante lo que podían ser sus últimos minutos de juego de la temporada gracias a un espectacular desempeño de David Mitchell (28 puntos, 12 de 24 en tiro) y Andrew Wiggins (27 puntos, 10 de 18 en tiro). La tensión aumentó al situarse a un punto de diferencia a favor de Miami a falta de 18 segundos antes de registrarse un empate a 114 puntos a solo 10 segundos del final en un choque que se decidió finalmente en una crítica prórroga.

La victoria de los Hornets supone el final de trayecto de los de Florida, que quedan oficialmente eliminados de la competición tras este duelo de vida o muerte, sin posibilidad de acceder a los 'play-off' este año. El conjunto de Charlotte avanza a la siguiente ronda del 'play-in' para jugar este viernes contra el perdedor del enfrentamiento entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic. El equipo que logre imponerse en este último partido de repesca se clasificará finalmente en la octava posición de la Conferencia Este para medir sus fuerzas en la primera ronda de las eliminatorias contra los Detroit Pistons.