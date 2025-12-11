Batacazo de los Lakers en la NBA Cup

Los San Antonio Spurs asaltaron este miércoles el 'Staples Center' de Los Ángeles con un 119-132 ante los Lakers y serán rivales de los todopoderosos Oklahoma City Thunder en las semifinales del Oeste de la NBA Cup en Las Vegas.

Los Spurs jugaban su primera eliminatoria desde 2019, una sequía de seis temporadas sin clasificarse para los 'playoffs' de la NBA, ni tampoco a la fase final de la Copa.

Stephon Castle puso cuerpo y alma para sacar el billete a 'Vegas' con 30 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, liderando a unos Spurs que llevan un mes sin su estrella, el francés Victor Wembanyama, lesionado en la pantorrilla izquierda.

Wembanyama, casi recuperado, podría llegar al partido del sábado ante los Thunder, aunque totalmente fuera de ritmo competitivo.

Con Castle, los Spurs tuvieron siete jugadores en dobles dígitos: De'Aaron Fox anotó 20, Kendon Johnson 17, Harrison Barnes y Julian Champagnie 16 cada uno, Dylan Harper 13 y Luke Kornet 10.

Para los Lakers, que fueron campeones de la primera edición de la NBA Cup en 2023 y buscaban su segundo título, Luka Doncic firmó 35 puntos y 8 asistencias, Marcus Smart 26 puntos y LeBron James rozó el triple-doble con 19 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias.

Los Spurs se pusieron por delante en el marcador en los últimos minutos del primer cuarto y no soltaron las riendas, amasando un colchón de hasta 24 puntos de ventaja.

Marcus Smart, disfrazado de Stephen Curry con un 8 de 14 (57,1 %) desde el perímetro, mantuvo a flote a unos Lakers que concedieron 36 tiros libres ante unos Spurs omnipresentes en la pintura.

En el último cuarto, los Lakers protagonizaron un parcial de 18-4 que puso el miedo en el cuerpo a San Antonio con solo 8 puntos de ventaja a 3:54 para el final, pero los Spurs reaccionaron un triple de Fox que fue un auténtico balón de oxígeno.

Final a cuatro en Las Vegas

Este sábado se disputarán las dos semifinales de la NBA Cup en el espectacular T-Mobile Arena, mientras que la final tendrá lugar el martes de la semana que viene.

Los Orlando Magic (15-10) y los New York Knicks (17-7) abrirán la final a cuatro con la semifinal del Este, seguida por la del Oeste entre los Oklahoma City Thunder (24-1) y los San Antonio Spurs (17-7).

Magic, Knicks y Spurs debutan en una final a cuatro de la Copa en Las Vegas, mientras que los Thunder -vigentes campeones de la NBA- repiten tras llegar a la final el año pasado, que perdieron ante los Milwaukee Bucks.