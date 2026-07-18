B.LEAGUE UNITED: el plan de la liga japonesa para llevar a sus jugadores a la NBA

La B.LEAGUE japonesa lleva un año dando forma a un proyecto con el que pretende acelerar el crecimiento de sus mejores jugadores nacionales y, de paso, elevar el nivel del baloncesto del país.

La meta pasa por colocar a cinco jugadores japoneses en la NBA antes de 2030. Para intentarlo, la competición puso en marcha la B.LEAGUE UNITED, una selección formada principalmente por jóvenes con proyección que ya compiten en la propia liga.

La idea es sencilla. Sacarlos de su entorno habitual, ponerlos frente a rivales más físicos y exigentes y comprobar hasta dónde pueden llegar. Al mismo tiempo, el programa busca ofrecerles un escaparate internacional que los acerque a la mejor competición del mundo y dé mayor visibilidad a la B.LEAGUE.

La elección de los jugadores se realiza junto a la Federación Japonesa, después de analizar su rendimiento y encajar las convocatorias con los compromisos de las distintas selecciones nacionales.

Crecer lejos de Japón

La primera edición sirvió para medir el alcance del proyecto. B.LEAGUE UNITED disputó dos encuentros ante NBL Select, una selección de jugadores de la liga australiana, antes de viajar a Estados Unidos para medirse a varios equipos que preparaban la NBA Summer League. La gira terminó con un partido ante los Portland Trail Blazers.

Los jugadores de la B.LEAGUE UNITED posan junto a los jugadores de los Portland Trail Blazers / B.LEAGUE

Los encuentros dejaron al descubierto la distancia que todavía existe en aspectos como el físico, la velocidad de ejecución o el contacto. También permitieron a los jugadores comprobar de primera mano qué exige el baloncesto internacional y qué deben mejorar para competir fuera de Japón.

Después de aquella experiencia, varios integrantes del equipo señalaron la intensidad del uno contra uno y la diferencia física como los factores que más les habían sorprendido. Un aprendizaje difícil de encontrar durante la temporada doméstica y que ahora deben trasladar a sus respectivos clubes.

Una nueva oportunidad

El programa tendrá continuidad este verano. B.LEAGUE UNITED viajará a Melbourne del 2 al 10 de agosto para enfrentarse al South East Melbourne Phoenix y al Melbourne United, dos equipos de la NBL australiana. El grupo estará dirigido por Damian Cotter, antiguo asistente de los Chicago Bulls.

La nueva gira volverá a colocar a los jóvenes japoneses ante un ritmo y una exigencia superiores a los que encuentran habitualmente en la B.LEAGUE. El objetivo no pasa únicamente por mejorar fundamentos o ganar experiencia, sino por formar jugadores capaces de adaptarse a distintos estilos y escenarios.

Japón ya ha tenido en los últimos años dos referentes en la NBA como Rui Hachimura y Yuta Watanabe. Sus trayectorias demostraron que el talento del país puede alcanzar la élite. El siguiente paso es conseguir que esos casos dejen de ser excepcionales.

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Hachimura, junto a LeBron y Doncic en un partido con los Lakers / AP

El proyecto también puede convertir a la B.LEAGUE en un mercado más atractivo para las franquicias NBA. También sirve para dar visibilidad a sus jóvenes, aumentar la presencia internacional de la competición y elevar el nivel de tanto los clubes como de la selección nipona.