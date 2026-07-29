La apuesta millonaria de los Warriors con Draymond Green

El pilar del juego interior de los Golden State Warriors, Draymond Green, permanecerá en el equipo un año más con un contrato de autentico lujo. Green y los Warriors han llegado a un acuerdo por 27,7 millones de dólares hasta la temporada 2026-27. El contrato de Green es el mismo que rechazó antes del periodo de agentes libres de 2026, lo que le dio al equipo la flexibilidad para intentar fichar a LeBron James (quien finalmente firmó con los Philadelphia 76ers).

Green se prepara para jugar su decimoquinta temporada con los Warriors y, si juega 51 partidos, se unirá a Stephen Curry como los únicos jugadores en la historia de la franquicia en disputar al menos 1000 encuentros.

Green, ganador del premio Kia al Jugador Defensivo del Año en la temporada 2016-17, ha sido seleccionado nueve veces para el Equipo Defensivo Ideal y cuatro veces para el All-Star en su carrera. Solo ha jugado para los Warriors desde que fue elegido en el puesto 35 del Draft de 2012 y fue una pieza clave en los cuatro campeonatos de Golden State.

Draymond Green / Twitter

Sin play-off por el título

La temporada pasada, Green promedió 8.4 puntos, 5.5 rebotes y 5.5 asistencias por partido, con un 41.8% de acierto en tiros de campo y un 32.6% en triples. Los Warriors terminaron la temporada con un récord de 37-45 y llegaron al Torneo Play-In del SoFi, pero no lograron clasificar a los playoffs al perder contra los Phoenix Suns en el Play-In.

Los Warriors finalmente no consiguieron fichar a James, pero renovaron a la mayoría de sus agentes libres durante la pretemporada. Charles Bassey, Al Horford, De’Anthony Melton y Kristaps Porziņģis firmaron o acordaron contratos, y solo Quinten Post se marchó (firmó con Memphis).

Green formará parte del juego interior en la temporada 2026-27, junto a Horford y Porziņģis, además del pívot novato Yaxel Lendeborg (nombrado MVP de la Liga de Verano de la NBA). El equipo volverá a estar dirigido por el entrenador Steve Kerr, quien firmó un contrato de dos años durante la pretemporada.

Las lesiones castigaron mucho al equipo de Stephen Curry a lo largo de la temporada pasada. Los Warriors perdieron a Jimmy Butler por una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en enero y sufrieron la ausencia de Stephen Curry durante 27 partidos por una lesión en la rodilla derecha. Moses Moody también estuvo de baja en marzo por una lesión en la rodilla izquierda que requirió cirugía.