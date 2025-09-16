Antoni Daimiel dice adiós a la NBA: "Es el primer día del resto de mi vida"

Después de 30 años en la misma cadena, la NBA se emitirá a partir de esta próxima temporada tanto en DAZN como en Prime Video. Un cambio que afecta a los usuarios y aficionados al baloncesto, pero también a los trabajadores de dichas cadenas. Los comentarios de Guillermo Giménez y Antoni Daimiel han acompañado por las noches a miles de personas en España durante años y años.

"Abrumado por todos los mensajes y llamadas recibidas hoy, muy agradecido. Es reconfortante sentir el aprecio sobre todo de gente desconocida o de conocidos con los que hacía mucho que no hablaba. Como sabéis se ha cumplido el presagio y no habrá NBA en Movistar+", iniciaba Antoni Daimiel en su perfil de la red social 'X'.

DAZN emitirá una selección de encuentros de temporada regular, Playoffs, Finales de Conferencia, el NBA All-Star y las Finales de 2027, además de resúmenes y contenido original. Toda la cobertura estará disponible en directo y a la carta con comentarios en español, aunque no se espera que Daimiel forme parte de dicho elenco.

"Tomo prestada la frase de hace días del que fue mi primer jefe, Alfredo Relaño. Con baremos y matices muy diferentes al suyo porque no me han despedido y sigo con mi puesto de trabajo pero mañana sentiré que es el primer día del resto de mi vida. Han sido treinta años haciendo eso en la misma empresa, muchísimo tiempo", proseguía el comunicado, que publicó después de recibir una oleada de mensajes de cariño.

Antoni Daimiel lleva casi 30 años siendo una de las voces de la NBA en España / ACB Photo

"No sé qué deparará el futuro. Miro hacia delante y a veces veo un valle y otras un acantilado. Pero hoy la gente que ha seguido más o menos esa trayectoria desde el otro lado de la pantalla me ha hecho sentir bien", finalizó el mensaje. Lo que es prácticamente seguro es que Guillermo Giménez seguirá en la Movistar+, ya que también ha hecho de comentarista de otros deportes.

Todos estos cambios en la manera de ver el baloncesto en España han dividido la oferta en múltiples cadenas. Si quieres ver la Euroliga, deberás tener contratado el paquete asociado a Movistar. Si tu pasión es la NBA, necesitarás Prime Video y DAZN para cubrir todos los contenidos existentes, y si te interesa la ACB y las competiciones nacionales, DAZN será la plataforma que las emita.