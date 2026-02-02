Un año del histórico traspaso de Doncic: "Recibí amenazas de muerte"

La relación entre Luka Doncic y Dallas Mavericks finalizó hace exactamente un año. El 2 de febrero de 2025. Para muchos, se trata del peor traspaso de la historia, en el que los Lakers salieron claramente ganadores en el intercambio. Y es que la franquicia de Los Ángeles se hizo con un jugador generacional, ideal para liderar el proyecto cuando ya no esté LeBron.

Por el otro lado, los Mavs recibieron a cambio a Anthony Davis, un gran jugador, pero que no tiene ni mucho menos la importancia del esloveno. Hay muchas teorías sobre los motivos de la salida de Luka, que siempre afirmó que quería retirarse en Dallas. El 'culpable' de esta situación fue Nico Harrison, el General Manager de la franquicia en aquel momento.

La incredulidad y el enfado se apoderaron de la afición de Dallas, que no podían entender cómo su mejor jugador se iba a mediados de temporada por una decisión de la directiva. Por ello, en el primer partido que jugaron los Mavericks en su pabellón, los aficionados realizaron una manifestación de protesta en los aledaños.

Nico Harrison, el 'culpable' del traspaso de Doncic / X

"Los aficionados de los Mavs por Luka”, “La lealtad se desvanece” o “Que te jodan Nico", eran algunas de las frases que se podían leer. Harrison llegó a desplegar un dispositivo de seguridad en torno a su casa porque había recibido amenazas de muerte. El supuesto sobrepeso de Doncic, que había sufrido una lesión en el mes de diciembre, fue uno de los detonantes de la decisión.

"No me arrepiento del traspaso. Parte de mi trabajo es hacer lo mejor para los Mavericks, no sólo hoy, sino también en el futuro, y algunas de las decisiones que voy a tomar van a ser impopulares. Ese es mi trabajo y tengo que respaldarlo", comentó unos meses después Nico Harrison. Aun así, en el mes de noviembre fue despedido de la franquicia, cerrando un capítulo negro en la historia de Dallas.

Doncic, sobre su primer aniversario como jugador de los Lakers: "Ha sido un año muy bueno" / X

Los números no hablan muy bien de la hoja de ruta de Harrison con los Mavericks. Y es que ahora están fuera de los puestos de playoff y play-in, mostrando una mala versión esta temporada y echando en falta la presencia de una estrella. "La defensa gana campeonatos", llegó a asegurar Nico para justificar la venta de Doncic y la incorporación de Anthony Davis. Sin embargo, el interior estadounidense está más tiempo lesionado que en pista.

Las opciones de los Lakers de Doncic

En cambio, aunque tampoco estén para tirar cohetes, los Lakers cuentan con una plantilla más completa. Situados en la sexta plaza de la Conferencia Oeste, la franquicia angelina confía en la dupla LeBron-Doncic, capaz de sacar partidos imposibles adelante. Los números del esloveno, que trabajó mucho en su físico durante el verano, están siendo muy buenos esta temporada: 33,6 puntos, 8,1 rebotes y 8,8 asistencias por encuentro.

"Obviamente hay trabajo por hacer, pero estamos en un buen lugar. Este primer año ha sido muy bueno, tenemos mucha confianza en nosotros y lo estamos haciendo bastante bien. No he tenido que modificar demasiado mi forma de jugar. Está claro que hay un pequeño cambio por ser un equipo y unos jugadores diferentes, pero hablo mucho con el entrenador sobre jugar sin el balón y otras cosas, que ha sido bueno para mí. No estoy cambiando tanto", reconoció Doncic en su primer aniversario como 'púrpura'.