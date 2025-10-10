Angel Reese (23 años) es la primera deportista profesional en desfilar para Victoria's Secret: "Celebra lo multifacéticas que somos las mujeres"

¿Quién dice que los deportistas no pueden ser también modelos de pasarela? En su día, David Beckham ya era considerado un adonis y se comentaba que podía haberse ganado la vida sobre las pasarelas, y ahora, la jugadora de Chicago Sky de la WNBA, Angel Reese, lo hará realidad.

La ala-pívot es una de las figuras más mediáticas de la competición de baloncesto femenina norteamericana desde que puso un pie en la liga y este nuevo hito confirma que se trata de un perfil distinto al que estaban acostumbrados.

El evento tendrá lugar en el próximo desfile de Victoria's Secret, la marca de lencería femenina más famosa del mundo, el próximo miércoles 15 de octubre, según avanzaba 'People': "Es un gran honor formar parte de un momento tan poderoso que celebra a las mujeres y lo multifacéticas que somos", apuntaba la deportista.

Reese se convierte en la primera jugadora de la WNBA y primera deportista profesional en participar en un desfile de moda después de que el año pasado fuera una de las presentes entre el público en el mismo evento.

"Estuve completamente inspirada y maravillada por todas las mujeres poderosas que desfilaban, y ahora puedo regresar como un ángel. Esta será una noche inolvidable por la que estaré eternamente agradecida", apuntaba la joven de 1,91 metros.

Por eso, piensa que con la llamada de Victoria's Secret, "se cierra el círculo" y cumple uno de sus sueños fuera de las canchas: "Sé que la energía y la emoción serán inigualables. ¡Estoy lista para ello!", indicaba la jugadora también conocida por sus apodos de 'Bayou Barbie' o 'Chi Barbie'.

Angel Reese durante un partido con las Chicago Sky / Brad Rempel-Imagn Images

La ala-pívot desea que su presencia "pueda inspirar a las mujeres y chicas de todo el mundo" y recordarles que "podemos dominar en la pista, pero también conseguir nuestros objetivos fuera".

Reese ganó popularidad durante su etapa universitaria gracias a su rivalidad con quien se convertiría en la primera elección del Draft de 2024, Caitlyn Clark. Pese a un mal inicio de carrera, con un bajo porcentaje en sus lanzamientos, más tarde consiguió mejorar los registros y convertirse en una de las caras de la competición en la actualidad.